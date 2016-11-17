蚂蚁聚宝和网金社同列“互联网理财安全平台排行榜”前十

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 权威的第三方互联网金融研究机构“互联网金融千人会研究院”发布了《2016中国互联网金融理财安全性观测评价报告》，揭晓了全国范围内互联网金融安全性评价单位50强。在这份榜单中，蚂蚁金服旗下两员大将“蚂蚁聚宝“、网金社”分获第一名与第六名。陆金所、京东金融等业内航母均获较高名次。

本次评选在对互联网投资理财用户问卷调查的基础上，从2000多家平台选取了136家作为观察评价对象，然后采用“网络投票+大数据筛查+专家评审”三合一综合评分方法评出互联网理财安全平台50强。



“互联网理财安全平台排行榜” 蚂蚁金服旗下聚宝和网金社同列前十

蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下的移动理财网站，也是一个第三方公募基金销售平台，致力于让“理财更简单”。目前已合作了400多家银行、90多家基金公司、70多家保险公司，拥有现金管理、固定收益、基金等多款产品，其中基金交易笔数近4000万笔。

网金社有着雄厚的股东背景，它是由蚂蚁金服、中投保以及恒生电子共同投资成立的，除了拥有蚂蚁金服的平台运作经验与品牌影响力之外，还有恒生电子的强大金融IT技术保障和中投保的金融风控能力支撑，并且是省级人民政府批准的首家互联网金融资产交易中心。

进入2016年以来，互联网金融平台每月的新增停业及问题平台数都大于新增平台数。只有重视互联网投资理财平台的安全性，才能为财富保驾护航。

中国互联网的迅猛使得互联信息安全面临巨大挑战。今年8月国家互联网金融安全技术专家委员会的成立，是在金融体系安全面临互联网信息安全挑战背景下的针对性举措。在国家政策的有力监管与支持下，期待以蚂蚁金服为代表的可信赖的投资平台，能够积极引领互联网理财领域对安全性规范的重视，将投资者的利益放在第一位，共同创造安全性更高的行业环境。