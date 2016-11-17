Masdar全球调查称：Z一代人希望为可持续未来采取更多行动

摩洛哥马拉喀什2016年11月17日电 /美通社/ -- 据Masdar（阿布扎比未来能源公司）对年轻人所开展的一项全球调查称，气候变化将成为未来10年内全球面临的最大挑战之一。

《Masdar的Z一代全球可持续性调查》(Masdar Gen Z Global Sustainability Survey)在摩洛哥举行的第22届联合国气候变化大会(COP22)上发布，目前是首项有关18岁至25岁年轻人对气候变化、可持续发展和可再生能源的看法的全球调查。

正值Masdar成立10周年之际，这项调查于今年初开展，采访了中东与北非、撒哈拉以南非洲、美洲、欧洲和亚洲20个国家的将近5000名千禧年后一代人。

这项调查明确地表明了年轻人对于气候变化的关注度，其中40%的受访者认为气候变化是未来10年中全球所面临的最大挑战，其次是经济（34%的受访者如此认为）、恐怖主义（32%）、贫困与不平等（29%）和失业（29%）。

将近十分之八（83%）的千禧年后一代人还认为，政府需要更多地听取年轻人有关可持续性的看法。相似比例（80%）的千禧年后一代人还认为，当前领导者在保护环境方面还做得不够。

千禧年后一代人认为，政府和私营行业应该共同负责开发清洁技术（81%的受访者如此认为），他们还希望政府能够加大可再生能源投资（84%的受访者如此认为）。

将近三分之二（59%）的受访者认为，他们对在可持续性相关领域工作或学习具有兴趣。

《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)秘书处执行秘书帕特里夏-埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)表示：“在企业和公共投资清洁技术和可再生能源方面，年轻人具有大量的诉求。绿色经济中的赢家将是那些可以抓住年轻一代人的理想主义，并将其与法规、长期投资、文化变革和政治行动加以结合的人士/组织机构。”

该调查称，约一半（46%）的Z一代人选择将其更多资金用于表现出可持续性的公司所提供的产品，还有31%的受访者抵制没有遵循可持续实践的公司。

Masdar首席执行官Mohamed Jameel Al Ramahi则表示：“在过去10年中，清洁能源行业已经成为全球最令人振奋、最具活力的成长型市场之一。在展望未来之际，我们的全球调查结果将为加速采用可再生能源和清洁技术所需的行动提供重要的见解。”

垂询详情和调查结果全文，敬请访问：http://www.masdar.ae/GenZSurvey，或者发送电子邮件至：press@masdar.ae

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