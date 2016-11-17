Ithmar Capital和世界银行宣布创立绿色增长基础设施基金

这是首只专门关注非洲的绿色基金

摩洛哥拉巴特2016年11月17日电 /美通社/ -- 世界银行集团(The World Bank Group)和摩洛哥主权投资基金 Ithmar Capital 已经就设立非洲绿色增长基础设施基金(GGIF Africa)签署了一份谅解备忘录，由此创立首只专门关注非洲绿色投资的泛非基金。

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GGIF 将采用私人资本基金的结构，其目标是吸引对摩洛哥或非洲感兴趣、寻找负责任和绿色投资机会的私人投资者。GGIF 打算通过支持低碳基础设施（如清洁能源）、低碳交通和有效利用水资源，成为让非洲向绿色经济过渡的“催化剂”。

GGIF 将由世界银行和 Ithmar Capital 共同提供支持。这样的双重支持将让该基金能受益于两大机构的强大实力；世界银行在基金设立和政策工作上面具有特长，而 Ithmar Capital 能通过其合作伙伴网络提供支持，并具有组织共同投资方面的经验。

今天这则消息在马拉喀什《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change)第22次缔约方大会(COP22)金融峰会上宣布，本次大会关注动员更强大、更具有雄心壮志的气候行动。

GGIF 还将包括一个公私合作伙伴关系(PPP)部门，关注与政府机构合作发起可行项目。而这将推动目标国家 PPP 的整合。

世界银行和 Ithmar Capital 将与众多公共与私人投资者紧密合作，包括区域开发银行、主权投资基金以及全球性和地区性机构投资者，以提升私人资本在非洲绿色基础设施投资中的参与度。

GGIF 还将为投资环境上可持续的基础设施利用流动的私人资本，并将关注降低略微有点不适合银行融资的项目的风险，以便使这些项目变得可行。相关工具则将包括面向项目准备和资本结构的创新机制。

设立 GGIF 这一举措已经收到了发自于主权财富基金国际论坛(IFSWF)主席的支持信，而主权财富基金国际论坛刚刚建立了首个专门关注气候变化的工作组。考虑到投资期限较长、主权地位和资产组合流动性方面的需求相对较低，主权财富基金很自然地会成为基础设施项目的投资者。

在摩洛哥王国国王穆罕穆德六世(Mohammed VI)陛下的领导下，非洲已经成为“摩洛哥的战略重点”。依托经济增长和靠近欧洲，摩洛哥王国正在朝着成为具有竞争力的非洲枢纽而努力。

摩洛哥已经是许多非洲国家的关键经济和战略合作伙伴，这一点已经为银行、保险、电信、能源、农业和社会住房等高价值部门的直接投资的增长所证明。