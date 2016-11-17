3D打印掘金三大领域 inside 3D 打印高峰论坛全揭秘

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 近年来，3D打印技术由传统工业领域向医疗，个人消费，文化创意领域等迅速发展起来。今年，由《3D打印世界》出版方 -- 珠海再生时代文化传播有限公司与美国专业展览会公司Rising Media联合举办的Inside3D打印全球高峰论坛（上海站）将于2016年11月30日至12月1日在上海世博展览馆隆重举行。

近日，通用电气（GE）对一个验证引擎进行了测试，这个引擎的35%是由3D打印零件组成的，3D打印部分包括机油箱、轴承座、框架、排气机匣、燃烧室、热交换器和固定流道组件。在这之前，GE的LEAP引擎上只出现过一个3D打印的燃料喷嘴。

一旦测试成功，这个引擎无疑将是3D打印在工业制造领域的巨大飞跃。制造业巨头们对3D打印的兴趣和实际应用由来已久，不久前，GE刚刚斥资6亿美元购买了德国金属3D打印公司Concept Laser 75%的股权,这表明GE对3D打印在航空航天领域的应用前景和市场是非常乐观的。

有了GE这些大佬的“背书”，3D打印不再是一个纸上谈兵的热词。纵观医疗、工业制造、个人消费品、文化创意等领域，3D打印已经离人们渐行渐近，变得触手可及。

报告显示，2015年全球3D打印市场总额同比增长25.9%，达到了51.7亿美元。有分析人士甚至预计，今年全球3D打印市场总额将达到70亿，到2020年将持续增长至210亿。在席卷全球的3D打印热潮中，传统企业如何借助3D打印进行转型升级，3D打印企业如何找准市场切入点进行发力，成为值得深入探究和思考的命题。

工业、医疗、文创 -- 3D打印未来的“掘金矿”

3D打印技术真正在进入传统工业领域实用化已经有二十余年历史，美欧等发达国家的技术最为领先。3D打印从最初用于概念模型的打印，发展到功能模型的制作，目前正逐步应用于功能部件的制造。3D打印技术可以完全摆脱制作模具的繁琐过程，大大缩短了产品零部件的研发周期。美国NASA（美国国家航空航天局）在军用航空器、宇航产品上应用金属打印直接成型也引领了技术进步。NASA为了做出精密的航天用复杂金属零件，研发出了全球最高精度的3D蜡模打印机。3D打印技术产业发展已经上升为美国的国家战略。中国虽然至今还没有出台国家战略，但主管部门在积极制定相关产业扶持政策，科技部已经将3D打印技术纳入国家863计划。

近年来，随着3D打印技术的发展和精准化、个性化医疗需求的增长，3D打印技术在医疗行业应用在广度和深度方面都得到了显著发展。在应用的广度方面，从最初的医疗模型快速制造，逐渐发展到3D打印直接制造助听器外壳、植入物、复杂手术器械和3D打印药品。在深度方面，由3D打印没有生命的医疗器械向打印具有生物活性的人工组织、器官的方向发展。

由于3D打印技术的特点，最为广大民众熟知的就是个性化定制领域。个性化定制包含很多产品，其中个性化运动器械、数码产品及定制首饰等都有很大需求，3D打印进入任何一个市场都有规模巨大的前景，比如用金属打印来定制轻量化竞赛用自行车、定制适合耳廓形状的耳机等等，关键是如何从产业链的顶端将客户的需求融合到定制过程中去，如何让设计师知道客户的需求，搭建起客户和设计师之间沟通的桥梁。对于艺术家来说，3D打印提供了一种“所想即所得”的实物输出方式，在个人消费者定制、建筑雕塑设计、影视道具制作等领域有着不可估量的市场潜力。

四大论坛，论道3D打印+传统行业

中国3D打印产业已经发展二十年左右，如今已然成为国内各大企业争相投资的热点，并被多家媒体和业界人士标榜为“第三次工业革命”的领头羊。然而在3D产业发展如火如荼的今天，中国3D打印产业仍处于产业发展的初始阶段。虽然潜力巨大，但市场规模仍然较小，在商业模式、产品耗材、与传统工业结合等多个方面，都有待进一步探索。在这样的背景下，如何深入结合各个行业的特点，成为3D打印持续发展的关键。

作为国际上最负盛名的3D打印行业盛会之一 -- inside 3D打印产业全球高峰论坛一直持续关注3D打印行业的最新技术，聚焦3D打印行业应用。自2014年引入中国以来，Inside3D打印全球高峰论坛（上海站）已有超过100位来自3D打印及其应用领域的国内外专家曾在这里分享过自己的智慧，100多家中外媒体争相报道。

今年，Inside3D打印全球高峰论坛（上海站）将于2016年11月30日至12月1日在上海世博展览馆隆重举行。本届大会深入把脉行业趋势，对接应用行业，举办四大主题论坛：发展趋势论坛，工业制造论坛、文化创意论坛、医疗应用论坛。大会将邀请30多位国内外知名专家作为演讲嘉宾，预计吸引近千名专业人士与会。

大咖云集，干货分享直击难点

3D打印布道者Tyler Benster、IDC亚太影像、打印和文档解决方案项目副主席Maggie Tan、3DP Adoption Studies高级分析师、3DP Adoption Studies高级分析师Davide Sher、北京思创星原科技有限公司联合创始人兼总经理邓道正、HoneyPoint3D负责人Lisa将从各个角度诠释全球3D打印产业的发展趋势。

中国科学院海西研究院博士/研究员吴立新、Concept Laser大中华区销售经理Gary Ding、震旦集团3D事业运营资深总监蔡万全、CA Tech Co., Ltd 国际业务经理孙知弘、Formlabs业务拓展部（亚洲）负责人陈亮宏、广东省材料与加工研究所粉体材料事业部项目经理朱杰将带来最新工业解决方案及案例。

数字雕塑设计师毕覃、川音成都美术学院三维数字艺术教研室主任张盛、BOWEN STUDIO 创始人宋波纹、清华大学建筑系博士于雷将演绎3D打印在雕塑、艺术、建筑等文化创意领域的全新应用。

而上海交通大学王成焘教授、上海市小儿先天性心脏病研究所所长刘锦纷、台湾中国医药大学附设医院3D打印医疗研发中心副主任陈怡文、河北科技大学机械工程学院副院长杨光、上海交通大学附属仁济医院泌尿外科副主任吕坚伟、昕健医疗技术有限公司创始人&CEO刘非、佰盛立医学三维科技公司（香港）技术总监Louis Sze将全面展示3D打印在牙科、骨科、内科、精准医疗等领域的最新进展。

本次大会是中国最高规格的3D打印行业峰会之一，将全球最新3D打印技术、信息、理念以及成功经验引入中国，促进中国3D打印产业快速、健康、稳定地发展，为“中国制造2025”战略添砖加瓦。