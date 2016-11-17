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如家酒店集团携手首汽租车打造“住宿出行+”终端布局

2016年11月17日 15:06 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月17日电 /美通社/ --  张女士是一位典型的商务人士，这次北京出差选择如家精选东四店。在办理入住手续时，看到了前台上放置的首汽租车的宣传资料就随口问了一句，没想到工作人员就说：“这个是和我们如家有合作的首汽租车的宣传单，如果您有用车需求，我们可以帮您一起办理。”说完，工作人员就帮助张女士下载了一个首汽租车的APP，并帮她预订了一辆爱丽舍，张女士坦言，第一次听说有这样的服务，惊讶之余觉得这项服务很贴心，能够解决像她一样的商务出行人士的用车需求。

如家酒店集团和首汽租车自今年8月份达成战略合作以来，承诺将为彼此平台上的广大消费者设计定制化的产品，打造“住宿出行+”的终端布局，同时，积极开展品牌联合活动，以服务更广泛的消费群体。为了感谢大家的支持与关注，从即日起至12月31日，10,0000份价值218元租车专享券无条件获得。

首汽租车携手如家酒店集团 218元租车优惠券限时发放
首汽租车携手如家酒店集团 218元租车优惠券限时发放

在达成战略合作之初，如家酒店集团在北京和上海的部分门店就开展了试点活动，客户从线下门店可以直接租用首汽租车。现在，活动范围已经开始覆盖到了更多的一二三线城市。即日起至12月31日，在如家酒店官网或掌上如家APP活动界面，可一键领取首汽租车价值218元的出行优惠礼包其中包含30元通用券2张，58元元旦租车券1张和100元春节租车券1张，这些优惠券在首汽租车的所有门店都适用

如家酒店集团掌门人孙坚在前不久接受媒体专访时表示，未来整个首旅如家将会以住宿为核心，综合首旅集团旗下的相关资源打造一个顾客价值生态圈。或许，在不久的将来，差旅中的住宿、交通、餐饮和娱乐等所有需求都可以一站式解决，而这些，或许只需一本“如家护照”就可以实现。

如家酒店集团与首汽租车达成战略合作后，在把握用户消费和体验场景上实现互补，解决了异地商旅交通接驳的痛点，这正是首汽租车与如家酒店集团打造“住宿出行+”的终端布局，为消费者提供更加优质的服务。此次全国范围内联合推出的优惠活动，正是回应市场答卷的开始。未来，首汽租车还将与如家酒店集团在合作广度和深度上加强，最终让大家享受到更为专业化、定制化、便捷化的住宿和出行服务。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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