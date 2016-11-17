TUV莱茵搭建企业身份标识平台 助中国企业拓展海外市场

广州2016年11月17日电 /美通社/ -- 近年来，全球贸易发展持续低迷，但跨境电商却迅猛发展，已逐渐成为中国经济连接世界的一部分。11月16日，德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）与一站式跨境电商服务平台深圳市叮叮科技有限公司（以下简称 "DD4"）在广州科学城TUV莱茵广东公司多功能会议厅举行企业身份标识 (CIV) 项目战略合作签约仪式。TUV莱茵推出企业身份标识解决方案，旨在最大限度地实现信息透明与对称，让各行业商业作伙伴在海量企业数据中快速完成信息匹配，建立互信稳定关系，助力更多“中国制造”企业进军国际市场。

TUV莱茵大中华区管理体系服务电子商务负责人张菊芬和深圳叮叮科技有限公司负责人伦恺作为双方代表签署合作协议。根据协议，TUV莱茵将为DD4平台引荐经过TUV莱茵CIV审核的优质商家，DD4平台为该批商家提供免费开设账号、店铺及运营权限，以及免费享受DD4平台价值上万元的白金广告套餐等一系列优惠政策。



合作双方代表合照

“为帮助中国企业能顺利、高效地获得海内外合作伙伴的认可，TUV莱茵推出了企业身份标识。”张菊芬表示，“CIV服务能为企业与合作伙伴搭建一个诚信平台，为全球不同行业、不同规模的企业采购活动提供真实而可信的权威支持，减少双方的沟通成本，缩短交易周期，以实现双方共赢。”

DD4负责人伦恺在致辞中提到：“DD4与TUV莱茵的合作是打破原有的产业边界，跨界整合双方资源。我们希望能凭借自身在海外市场、仓储物流、品牌孵化等优势，支持TUV莱茵的合作伙伴。未来，我们与TUV莱茵的持续合作不是某个点，而是生态圈内全面合作的持续，在各个相关的产业要素上做深、做透、打破边界，致力于成为产业经济理论和实践的下一代发展趋势。”

信息时代，企业可将CIV用于企业宣传页、官网、展会、易拉宝、邮件等对外资料上，买家通过扫描二维码，即可跳转到TUV莱茵的官网，轻松查询到企业的信息，增加企业曝光度的同时，由被动营销变主动营销。此外，一份报告可以多平台/多买家使用，减少了不同买家要求审厂的频率，降低验厂成本，在增强买家的信任的同时，缩短交易周期，促进成交率。

随着“一带一路”的落实，以及“中国制造2025”的积极推进，将有越来越多的中国企业“走出去”，拓展海外市场。借助TUV莱茵CIV（企业身份标识）服务，中国企业将顺利高效地获得海内外合作伙伴的认可，顺利打开国际市场。