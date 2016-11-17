TeliaSonera举办物联网峰会 联合中兴展示车联网服务TELIA SENSE

中国深圳2016年11月17日电 /美通社/ -- 中兴通讯股份有限公司（0763.HK / 000063.SZ），全球领先的综合通信解决方案提供商，在参加北欧领先运营商TeliaSonera的2016 物联网峰会时宣布，其智能4G OBD联网解决方案成功应用于TeliaSonera的车联网服务TELIA SENSE。



TeliaSonera车联网服务TELIA SENSE发布现场

TELIA SENSE服务已经于11月1日在瑞典正式开通，方案中的智能4G OBD终端由中兴通讯旗下物联网领域专业子公司中兴物联研发，通过与Telia旗下的车联网平台提供商SpringWorks的云平台和APP配合，TeliaSense为用户提供了丰富的应用体验。

基于4G智能OBD设备，TELIA SENSE为客户提供了稳定、可靠的4G连接和Wi-Fi服务，10个设备可以同时接入Wi-Fi热点；客户还可以通过APP查看车辆实时位置、设置电子围栏、查收车辆异常告警信息、了解驾驶行为、节省油耗同时通过Telia与第三方服务商的合作，用户可以实现降低保费，并在车辆故障或者需要保养时，实现查找最近的维修点，相信未来TELIA SENSE可以为用户提供更多的服务。

“当联网汽车快速地替代智能手机在车内的应用时，越来越多的运营商和车联网业务提供商选择通过智能OBD联网方案拓展这一市场，让车内的数据创造更多商业价值”中兴通讯副总裁张树民表示：“中兴通讯近期发布M-ICT2.0战略，在我们非常高兴与Telia一起让汽车的数据信息更好的服务车主，引领我们转型的实现。”

作为长期深耕在车联网领域的通信方案提供商，中兴物联在M-ICT战略的引领下，在车联网领域不断拓展，目前已建立了面向B2B市场提供完整的智能OBD车联网解决方案的能力。中兴物联车联网总经理杨磊表示，“在不同的国家，根据客户的平台建设情况，我们可以提供‘终端’方案或‘终端+平台’的整体解决方案，提供与TSP 的APP Server互通的标准化解决方案，以及大量用于参考开发的应用案例，帮助客户快速实现车联网服务的推出。”

目前中兴物联已经成为欧洲最大的UBI设备供应商之一，以及全球最主要的4G OBD方案提供商，同时提供前装无线通讯模组和TBOX终端产品，后续将深化与行业伙伴的合作，面向万物互联的时代机遇，一起共赢未来。