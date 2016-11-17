PINTEC入选“2016德勤高科技高成长中国50强”

北京2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月16日，“2016德勤高科技高成长中国50强”榜单于武汉揭晓。PINTEC 集团入选前50强，并作为科技金融行业的代表性企业参加颁奖仪式。

PINTEC 集团 CEO 魏伟表示，公司一直专注于大数据处理和金融科技研发，旨在用技术创新深入金融本质、提高金融效率，让更多人享受便捷、高效的金融服务。

PINTEC 集团是一家智能金融服务集团，旗下拥有读秒、璇玑、虹点基金、麦芬保险等子公司。读秒与璇玑是 PINTEC 集团核心的“智能双核”业务。读秒运用大数据风控为企业与消费者提供信贷决策，璇玑利用机器学习、大数据处理等方式，为持牌机构打造数字化的资产配置服务。

德勤报告显示，47%的获奖企业将创新产品和服务作为最大投入点，19%的企业将加大推广力度。创新与研发一直是 PINTEC 集团的核心发力点，公司每年在研发上投入过亿，技术人员占比约80%，在智能信贷与智能理财行业独树一帜。

在中国经济持续放缓的背景下，创新对于激活经济增长尤为重要。报告表示，从历史上来看，经济下行周期正是企业创新的良机，有着前所未有的动力，也有着相对较低的创新成本。但如何将这种优势转化成市场的领先地位，为企业带来稳定的利润和持续的增长，是大多数企业管理层长期思考的问题。德勤官方报告中认为，“对创新的持续投入……将帮助这些科技企业保持持续的高速增长。”

此次入选企业分别来自北京、武汉、深圳、大连、上海、成都、杭州、青岛和广州9个城市，均来自于以技术为核心的科技行业，归属软件行业（38%）、互联网/媒体行业（19%）、其余为硬件（17%）、通信（11%）、生物技术/制药（9%），清洁技术/新能源（6%）行业，获奖企业在过去三年间的收入都获得了高速增长。

德勤高科技、高成长50强项目的评选标准非常严格，符合资质的高成长企业必须至少已经经营三年，拥有自主知识产权或专有技术，并且该项技术为公司带来显著的营业收入，在被分析的三个年度中的第一年营业收入不少于100万人民币。

该项目始于1995年美国硅谷，并于2005年进入中国，每年在全球数十个国家同步举行，被誉为“全球高成长企业的基准”。今年是此项目在全球举办的第12年，历届入选企业涌现出众多全球行业翘楚：腾讯、百度、阿里巴巴、乐视、奇虎360等。这些50强企业中的大多数在入选时尚处于中早期成长阶段，因此德勤50强又被比作“发现明日之星的平台”。