拜耳成为可持续水资源管理的国际领导者

- 碳信息披露项目发布全新水资源管理排名

- 拜耳管理委员会成员Klusik博士表示：“资源的有效利用已成为拜耳多年来可持续发展战略的基础。”

- 机构投资者依赖于碳信息披露项目评级制定投资决策

德国勒沃库森2016年11月17日电 /美通社/ -- 著名评级机构碳信息披露项目（CDP）印证了拜耳在可持续水资源管理方面的世界领先地位。根据CDP发布的消息，其对比了全球超过600家大型企业在有效利用并保护这一最为宝贵自然资源所采取的策略和措施。拜耳作为24家获评最高等级“A”级的企业之一，确立了其在水资源管理方面的领导地位。

“我们很高兴获得CDP的认可。”拜耳管理委员会成员、人力资源、技术和可持续发展负责人Hartmut Klusik博士表示：“资源的有效利用已成为拜耳多年来可持续发展战略的基础。”拜耳在综合年报中对水资源管理相关工作提供详细透明的报告。

生产中的可持续水资源利用

联合国将净水资源定为可持续发展的重要目标之一。拜耳致力于为达成这一目标不懈努力，不仅有效管理内部生产活动，还对产品应用乃至整个价值链产生了积极影响。在内部生产运营中，拜耳尽可能提高水资源的使用效率，妥善进行废水处理，设法减少或避免废水排放。拜耳还启用了生产管理综合系统来加强内部水资源的管理。

客户的可持续水资源利用

农业用水约占全球淡水总消耗的70%。拜耳协助客户实现水资源的可持续化利用已成为其在产品监管过程中的重要组成部分。在所有拜耳作物保护剂的市场中，农民都会接受到如何正确使用产品的指导，以防止污染地表水、地下水或水域的风险。此外，拜耳还推出了安全处理剩余作物保护剂的创新系统。同时，公司还帮助推进新型高效灌溉系统的使用，未来还将加强在数字化农业上的投入，为农民提供详细全面的种植条件信息，帮助他们优化自然资源的利用。

投资者所需信息

作为非营利组织，CDP于今年通过评估607家全球大型企业的水资源相关数据，满足643家投资机构（管理基金资产达到67万亿美元）投资者的需求。根据CDP数据显示，机构投资者运用这些信息以帮助他们制定投资决策。

拜耳：科技创造美好生活

拜耳作为一家跨国企业，其在生命科学领域的核心竞争力包括医药保健和植保。公司产品和服务致力于造福人民，提高人们的生活质量。同时，拜耳还通过科技创新、业务增长和高效的盈利模式来创造价值。拜耳集团致力于可持续发展，认可并接受其作为企业公民的社会责任和道德责任。2015年财政年度，拜耳的员工人数为117,000名，销售额为463亿欧元，资本支出为26亿欧元，研究开发投入为43亿欧元。这些数据包括高科技聚合物材料业务的数据，该业务已于2015年10月6日以Covestro（中文译名：科思创）作为商号成为独立的公司上市。更多信息请见www.bayer.com。

如欲了解更多信息，敬请访问www.cdp.net

前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站http://www.bayer.com/上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。