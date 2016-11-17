开元酒店再次发力天猫双十一 销售量位居酒店行业中第一

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 开元酒店集团作为阿里旅行酒店类目的重要战略合作伙伴，2016年再次发力“天猫”双十一。截止11月11日24点整，开元酒店集团销售额达2149万，支付金额排名位居国内酒店集团第一；订单量达到48853份，位居天猫酒店类目第一。

天猫双11期间，开元酒店集团通过预售提前锁定客源，开展多渠道品牌推广，并不断根据消费者需求和自身特色创新产品和服务，共推出599元2晚江浙沪高端度假酒店13店通用，928元2晚豪华开元名都46店通用，以及599元3晚中档商务19店通用等不同类型的产品，更有30家开元酒店88元通用自助餐券、多家酒店的温泉套餐、单店套餐以及信用住首次入住8折优惠等极具竞争力的产品，最终打了一个漂亮的攻坚战，令整个酒店行业为之瞩目。店铺总浏览量超33万次，位居酒店类目第一。已售卖酒店自助餐19065份，酒店客房数约为73668间夜，其中客房订单量和售卖间夜量在高星级酒店行业中排名第一，超过喜达屋、洲际、万豪、温德姆等国际高端酒店品牌。

同时，为了迎战双11，金扇子公司组成由产品策划、渠道运营、文案、视觉设计、客服、技术支持等多个部门负责人组成的项目小组，提早准备积极推进，各部门明确分工责任到人，严把产品、质量关，最终将一个个最完美的产品呈现给消费者。同时为了确保双11当天的服务，金扇子公司调集了60个旺旺客服，80个电话坐席为客户服务，最终通过金扇子公司全体员工的努力，交出了一份满意的答卷。

2016年11月11日06:35分，开元酒店集团旗下金扇子科技有限公司办公室内，伴随着一阵掌声和欢呼声，大屏幕上显示的开元酒店集团天猫旗舰店双十一在线销售金额突破千万大关。10:51分突破1500万，22:28分突破2000万，销售额最终定格2149万。

作为一年一度的购物狂欢节，天猫双“十一”当天，金扇子科技有限公司总经理傅全勇与员工亲战创佳绩。他表示，2016年双十一的傲人成绩背后，是汇聚了数以亿计的开元消费者的目光，是遍布全国的97家已开业酒店提供的丰富产品；是金扇子全体员工48小时不眠不休的奋战；更是开元酒店集团日益彰显的强大品牌号召力。而开元酒店集团从10月份开始，针对天猫“双十一”活动，团队成员开拓创新思维，提前预热和产品推广宣传；切实让消费者感受到实实在在的优惠力度，激发培养潜在消费者在线购买的习惯与热情。