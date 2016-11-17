Tripp Trapp成长椅产量已达1000万

Tripp Trapp® 成长椅限量版登场

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- Stokke® 自豪地宣布：具有标志性的 Tripp Trapp® 成长椅，产量已达1000万。为庆祝这一具有里程碑意义的事件，公司隆重推出了限量版。



Tripp Trapp成长椅提供两种该系列独有的色彩选择

自从1972年在挪威设计师 Peter Opsvik 手中设计面世后，Tripp Trapp® 成长椅已陪伴了成百上千万儿童的成长。这些儿童长大后，甚至会让自己的孩子继续使用这款产品。经久耐用的品质，让 Tripp Trapp® 成长椅历久弥新。

限量版由 Stokke® 的设计师选用优质橡木打造，表面经哑光漆处理，提供两种该系列独有的色彩选择。时尚的金属钢或玫瑰金表面拥有独特的硬件细节。该系列采用哑光橡木材质以及精致的硬件细节。每张 Tripp Trapp® 成长椅均有专属编号及设计师 Peter Opsvik 本人雕刻的签名。限量版 Tripp Trapp® 座垫采用天然水洗亚麻材质，正面和背面分别采用经典的天然米黄色与石灰白色，让使用者轻松转换色彩风格。座垫为座椅提供更多衬垫，倍感舒适，不仅适用于成长椅，亦适用于婴儿套件。



限量版成长椅由橡木打造



Tripp Trapp成长椅是北欧家居的典范

限量版售价RMB1990，中国大陆地区每种颜色限量40把，2016年11月中旬起在 www.stokke.com 中国官网、Stokke湖滨道旗舰店及指定经销商店内发售。

更多详细信息敬请关注：

Stokke®思多嘉儿TM官方网站：http://www.stokke.com

Stokke®思多嘉儿TM官方微博：stokkechina http://weibo.com/stokkechina

Stokke®思多嘉儿TM天猫官方旗舰店：stokke.tmall.com