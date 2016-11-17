开元酒店集团荣获2016年度优秀会议酒店组织奖

旗下杭州开元名都大酒店、北海金昌开元名都大酒店分别荣获2016年度优秀会议酒店奖

中国杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月11日至13日，由中国旅游饭店业协会、中国旅行社协会、中国会议酒店联盟等共同主办的“第九届中国会议经济与会议酒店发展大会”在长沙举行。开元酒店集团荣获“2016年度优秀会议酒店组织奖”，旗下杭州开元名都大酒店、北海金昌开元名都大酒店等2家成员酒店获此殊荣。

大会同期发布了《2016年中国会议蓝皮书》暨《2015年中国会议统计分析报告》。G20接待酒店分享会上，以47层218米高度耸立天宇，为“杭州酒店第一高楼”的杭州开元名都大酒店在2016年G20杭州峰会中，作为峰会全球境外媒体领证中心，以及境外媒体接待酒店和中央电视台接待酒店。杭州开元名都大酒店金杭甬总经理针对G20峰会期间接待了来自俄罗斯、美国、日本、韩国等十余个国家媒体人士共计1500余人，9月5日当天更是接待了意大利总理伦齐以及意大利30多家媒体等接待经验进行了分享。

北海金昌开元名都大酒店拥有9个不同规格的会议厅，融汇最新科技的会务设备，配备训练有素的专职会务经理，酒店还为客人提供“高级宴会服务师”、“一站式会议服务”等。2016年先后成功接待了世界客属第24届恳亲大会、北海国际珍珠节、汉代海上丝绸之路考古与汉文化国际学术研讨会等大型会议。此次2家成员酒店摘得“2016年度优秀会议酒店”殊荣也是实至名归，也再次肯定了开元酒店在国内会议市场的优势地位。

开元酒店集团品牌部相关负责人表示，目前，开元酒店集团管理和签约的酒店逾200家（已开业酒店97家），分布在中国26个省、自治区、直辖市以及德国法兰克福市、荷兰埃因霍温市，开元商祺会会员已逾380万名。

本届大会共有包括酒店业主、酒店总经理、酒店集团总经理、知名旅行社负责人、全国性协会学会的领导、企业公司行政负责人600余人参加。大会深入探讨了酒店如何助力地方会议经济、G20接待酒店分享、酒店社群的转化、共享经济+内容经济，酒店业又一个风口等焦点问题。