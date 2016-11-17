TUV南德五度蝉联美通社媒体传播大奖

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月17日，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）在“美通社2016新传播年度评奖”中斩获“年度多媒体传播大奖”殊荣，彰显了TUV SUD利用多渠道、多载体及多类型传播方式，进一步巩固及深化了TUV SUD在第三方检测认证行业中媒体传播创新者的地位。11月17日，TUV SUD大中华集团市场总监吕岳宪先生作为领奖嘉宾出席在上海明天广场JW万豪酒店举行的颁奖典礼。



TUV SUD大中华集团市场总监吕岳宪先生（左1）代表领奖

TUV SUD从2012年荣获“优秀多媒体传播奖”到2013年加冕“年度大奖”；从2014年收获“最佳传播实效奖”到2015年喜迎“最佳传播内容奖”；TUV SUD在第三方检测认证行业媒体传播领域一次又一次的创造佳绩。

2016年，TUV SUD第五次将新传播媒体大奖收入囊中。该奖项表彰TUV SUD在信息传播“快时代”的当下，通过多媒体传播渠道，利用图片、视频等视觉元素，让受众沉浸于视频、图片所营造的故事中，在短时间内获取比单纯文字、图片多得多的信息。TUV SUD的传播内容不再局限于纯文字，通过多渠道的媒体传播平台，配以多媒体传播素材，真正实现高效、有针对性的媒体传播。

作为一家拥有150年历史的第三方检测认证机构，TUV SUD始终致力于保护人类、财产和环境安全，避免新型未知技术带来的风险，并坚持将欧洲最新技术以及源自德国的金牌服务引入中国，帮助国内企业提高产品竞争力，提升产品质量。同时，TUV SUD也利用多种渠道向社会大众普及产品质量安全贴士，各行业质量标准及相关法规的更新变化等重要信息。在未来，TUV SUD依然会坚持聆听客户需求，提供更安全、更高效、更优质的“一站式”解决方案。