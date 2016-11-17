Maxent反欺诈获2016“Fintech反欺诈科技创新奖”

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月16日，第八届金融科技与支付创新2016年度盛会IFPI在上海举行，Maxent猛犸反欺诈联合创始人雷晓川先生应邀出席，与银行、消费金融、支付等各行业精英共同探讨Fintech Innovation发展及实践。

此次盛会隆重举办了颁奖盛典，Maxent反欺诈获得“FinTech 反欺诈科技创新奖”，与微信支付、光大银行、京东金融等企业同台受奖。由中国人民银行金融研究所互联网金融研究中心副秘书长庾力女士为获奖企业颁发奖项。

Maxent猛犸反欺诈，于2014年11月成立于上海。是一家以全力保护企业互联网及移动业务安全为目标的Fintech金融技术公司。公司成立之初即获得PreAngel天使投资，于2015年8月加入微软创投加速器第七期，2016年初完成由祥峰资本投资的PreA轮融资，作为一家具有先进金融科技实力的企业服务公司，Maxent被誉为“中国设备指纹四大企业之一”，并因其独有领先的“全栈被动式设备指纹专利技术”，获得业内人士的广泛认可和关注。

第八届金融科技与支付创新2016年度盛会是国内领先的金融科技盛会。峰会以“规范 竞合 共赢天下”为主题，吸引了逾千家全球金融科技颇具代表性的创业创新的公司，以及国内外的银行、众多海内外顶尖第三方支付企业和风险投资机构，与在座嘉宾探讨金融的创新和金融科技在全球的发展。

会议邀请了来自中国人民银行金融研究所、上海市互联网金融行业协会、腾讯公司、工商银行、光大银行、中国小额信贷联盟等机构和企业的多位高管就“银行金融科技之路”、“金融科技创新”等话题进行了生动而详细的讲解。



中国人民银行金融研究所互联网金融研究中心副秘书长庾力女士表示，互联网金融是精英的行业，不要各盲目追风，一定要想好自己定好位，要脚踏实地，各行各业都要有工匠精神，包括互联网金融。



上海市互联网金融行业协会副秘书长、上海大学科技金融研究所副所长孟添，孟副秘书长表示，从2015年7月18号发布的促进互联网金融行业健康发展的指导意见开始，直到最近一段时间所发布的一些政策和文件，大家可以看到，整体上互联网金融的监管是趋严，在行业监管趋严的情况下，互联网金融怎么发展，也有一些企业家朋友说怎么样过冬，这是一个引起广泛关注的话题，实际上加强监管有利于整个行业的可持续发展。上海互联网金融行业发展总体稳健，要继续做好创新与规范的平衡。上海目前的状况有条件能够向全球的互联网金融中心迈进的，这需要同行业的努力，希望大家一起关心和支持上海的互联网金融行业发展。



Maxent反欺诈联合创始人雷晓川表示：此次盛会嘉宾云集、议题全面丰富，深度探讨从消费金融、供应链金融、到金融科技的全面应用与方向。非常感谢大会对Maxent的认可。预祝IFPI大会圆满成功！



附IFPI颁奖盛典奖项全名单：