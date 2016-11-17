开元酒店集团举行“元来一家人”商祺会11周年答谢之旅

- 暨开元商祺会会员民国Party

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月12日至13日，开元酒店集团“元来一家人”商祺会11周年答谢之旅暨开元商祺会会员民国Party在宁波首家商帮文化主题酒店 -- 宁波十七房·开元举行。来自全国不同城市的11位会员携家人参加了本次活动。



元来一家人

自2016年9月起，开元酒店集团推出“元来一家人”为主题的商祺会11周年庆系列活动，包括“积分5折兑客房”、“住新店享4倍积分”、“商祺会故事征集”、“商祺故事投票”、“商祺会11周年答谢宴”、“APP订房尊享亲人价”。此次开元商祺会会员宁波十七·开元民国Party，是在收集的300余篇商祺故事中，筛选出20个商祺故事，历经微信投票，最终选出11个商祺故事，邀请会员及他们的家人参加。

11月12日14:00，11位会员携家人共29人来到宁波十七房·开元赴会。此次的会员答谢之旅围绕主题“民国风”开展“自由游览，快乐摄影”、“民国风主题晚宴”、“我是大厨”等一系列活动。17:00，11组会员家庭穿着民国特色服装，一一拍摄全家福，并以走秀的形式登台入场。开元酒店集团CIO兼金扇子网络科技有限公司总经理傅全勇对各位会员的到来表示由衷的欢迎。晚宴中，朋友圈晒走秀照片集赞掀起热浪，会员小朋友的古筝独奏让人惊叹不已，击鼓传“七”趣味游戏让氛围达到高潮。晚宴后，放河灯许心愿，在这温馨的氛围中结束了民国Party主题晚宴。11月13日9:30，会员们齐聚开元厅，参与“我是大厨”点心制作活动，并让会员将亲手制作的点心带回家与亲朋好友一起分享。最后，邀请会员们一起体验150年穿越之旅 --“郑氏十七房景区”，领略别样的商帮文化，聆听甬商传奇故事。

截止至2016年11月30日，商祺会会员入住指定开元新店，即可享4倍积分，12月初还将有商祺11周年庆系列活动之“APP订房尊享亲人价”，价格堪比员工福利。

开元商祺会是开元酒店集团的常客奖励计划，是为回馈忠诚顾客特别推出的会员制俱乐部。从2005年初开元酒店集团拥有第一名商祺会会员开始，十一年来，开元酒店集团细心耕耘，截止目前开元商祺会逾380万忠诚会员，并于2014、2015、2016三年连续蝉联由 LoyaltyChina Awards 忠诚度营销研究院颁发的“中国最佳客户忠诚计划大奖”。“优惠之选，尊贵之享”，开元商祺会致力于为广大会员提供最真诚、最尊贵的服务。未来，将继续不断更新创进，通过互联网与酒店服务的完美结合，为各方会员提供全方位的线上线下服务，在互动中倾听会员心声，为所有会员们提供更多优质体验。