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威科全球国际仲裁峰会及全球竞争法论坛回归北京

2016年11月17日 19:27 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月17日电 /美通社/ -- 威科“全球国际仲裁峰会”及“全球竞争法论坛”中国站在北京成功落下帷幕。为期两天的峰会论坛吸引了来自美国、英国、德国、比利时、意大利、韩国、新加坡、印卡塔尔、中国大陆及香港等国家和地区的30余名演讲嘉宾以及来自世界500强及大型国企及互联网公司的100余家企业的法务总监及高级法务顾问参加。中国国际经济贸易仲裁委员会秘书长王承杰到会致开幕词。

在17日的竞争法论坛上，来自包括奋迅·贝克麦坚时、金杜律师事务立方律师事务所、比利时 VanBael&Bellis 律师事务所以及世泽律师事务所的合伙人等围绕国际竞争法、反垄断、反不正当竞争、国际企业合规以及并购交易合规等企业法务关心的热点问题进行了主题演讲并与参会者展开热烈讨论。

国际竞争法论坛上，与会嘉宾与听众热烈交流
国际竞争法论坛上，与会嘉宾与听众热烈交流

“如此众多来自仲裁、法律以及商业领域的专业人士的热情参与恰恰是这些年来‘全球化’的最好反映。随着全球化过程的逐步深入，以及中国在国际社会地位的增强，国际仲裁将会变得越来越举足轻重，”威科集团大中华区首席执行官徐重威先生在16日的“全球国际仲裁峰会”上说。

威科集团大中华区首席执行官徐重威先生致欢迎词
威科集团大中华区首席执行官徐重威先生致欢迎词

威科集团 (Wolters Kluwer) 作为全球领先的专业信息服务提供商，从2012年开始，连续在中国香港、卡塔尔、土耳其、日本、阿联酋、韩国、印度尼西亚等国家和地区成功举办国际仲裁峰会及“全球竞争法论坛”。威科“国际仲裁峰会”及“全球竞争法论坛连续两年在北京和上海的成功举办显示威科集团对亚洲及包括中国在内的新兴国家的国际仲裁业务以及全球一体化的高度重视。

作为国际仲裁领域首屈一指的内容集成商，威科集团旗下的 Kluwer Arbitration 是世界领先的国际仲裁研究的数字化解决方案, 包含了丰富的专家级作者的评论，拥有仲裁领域前沿的知名作者群，可以搜索各国家的仲裁组织结构、双边投资协定、法庭判决案例、相关立法、裁决及法规等信息，在国际仲裁领域享有盛誉。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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