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锦江国际酒店荣获2016美通社“年度传播策略大奖”

2016年11月17日 20:26 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月17日，“2016美通社新传播年度论坛”在上海隆重举行，来自跨国公司、本土大型及创新企业、媒体和公关传播机构的人士齐聚一堂，以“传播的进化 -- 数据、技术、内容重构传播生态”为主题讨论一年来公关传播热点，同时揭晓2016“新传播年度大奖”。锦江国际酒店管理公司（以下称“锦江国际酒店”）凭借明确清晰的传播策略和良好的传播效果获得“年度传播策略大奖”，成为唯一一家获此殊荣的酒店管理公司。

锦江国际酒店管理有限公司市场传讯经理雷蕾女士代表公司领奖
锦江国际酒店管理有限公司市场传讯经理雷蕾女士代表公司领奖

“新传播年度大奖”由美通社于2013年发起并创立，是中国首个企业传播领域的奖项，旨在增强企业、机构和媒体对于以优质内容为核心的传播理念认知，通过优秀案例推进相关实践，帮助企业提高传播内容的质量，并通过多种类型的新媒体渠道获取更多传播机会。今年共有近50家企业和近20家媒体分别摘得年度传播内容大奖、年度传播效果大奖、年度传播策略大奖、年度创业传播先锋奖、年度CSR传播贡献奖、中国企业海外传播年度大奖、年度多媒体传播大奖、新传播奖、最具传播力年度大奖、年度原创内容大奖、年度新媒体创新大奖共十一项大奖。

过去的一年，传播渠道、传播技术、内容、受众习惯、沟通方式继续进化，为企业品牌传播提供了更加广阔的空间。今年的年度传播策略大奖从传播策略、传播内容、传播渠道和受众互动等几个方面进行评选，锦江国际酒店凭借明确和清晰的传播策略目标，传播定位紧密围绕品牌、产品和受众特点，内容目标明确渠道选择全面、重点突出传播节奏与频率合理受众参与互动效果良好等表现夺得该项大奖。

企业正经历“互联网+”时代，锦江国际酒店正在将传统媒体与新兴媒体逐步实现融合，以用户体验为核心，以产品内容为主导，利用互联网的技术特点扩大宣传的半径。例如在今年5月，在美通社多媒体部门的协助下，锦江国际酒店形象宣传片在美国纽约时代广场亮相，相关内容在国内知名新媒体平台上进行着广泛的二次传播，这是一场传统媒体和新媒体融合传播的成功尝试。

在酒店行业的激烈竞争中，品牌形象和受众沟通关系到酒店经营。作为中国历史最悠久、规模最大的酒店管理公司，锦江国际酒店正在创新传播模式，搭建宣传平台打通传播渠道，不断提升企业品牌价值和国际影响力，力争在全球范围树立起诚信、负责、值得信赖的中国酒店企业良好形象。

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