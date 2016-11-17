锦江国际酒店荣获2016美通社“年度传播策略大奖”

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 11月17日，“2016美通社新传播年度论坛”在上海隆重举行，来自跨国公司、本土大型及创新企业、媒体和公关传播机构的人士齐聚一堂，以“传播的进化 -- 数据、技术、内容重构传播生态”为主题讨论一年来公关传播热点，同时揭晓2016“新传播年度大奖”。锦江国际酒店管理公司（以下称“锦江国际酒店”）凭借明确清晰的传播策略和良好的传播效果获得“年度传播策略大奖”，成为唯一一家获此殊荣的酒店管理公司。



锦江国际酒店管理有限公司市场传讯经理雷蕾女士代表公司领奖

“新传播年度大奖”由美通社于2013年发起并创立，是中国首个企业传播领域的奖项，旨在增强企业、机构和媒体对于以优质内容为核心的传播理念认知，通过优秀案例推进相关实践，帮助企业提高传播内容的质量，并通过多种类型的新媒体渠道获取更多传播机会。今年共有近50家企业和近20家媒体分别摘得年度传播内容大奖、年度传播效果大奖、年度传播策略大奖、年度创业传播先锋奖、年度CSR传播贡献奖、中国企业海外传播年度大奖、年度多媒体传播大奖、新传播奖、最具传播力年度大奖、年度原创内容大奖、年度新媒体创新大奖共十一项大奖。

过去的一年，传播渠道、传播技术、内容、受众习惯、沟通方式继续进化，为企业品牌传播提供了更加广阔的空间。今年的年度传播策略大奖从传播策略、传播内容、传播渠道和受众互动等几个方面进行评选，锦江国际酒店凭借明确和清晰的传播策略目标，传播定位紧密围绕品牌、产品和受众特点，内容目标明确，渠道选择全面、重点突出，传播节奏与频率合理，受众参与互动效果良好等表现夺得该项大奖。

企业正经历“互联网+”时代，锦江国际酒店正在将传统媒体与新兴媒体逐步实现融合，以用户体验为核心，以产品内容为主导，利用互联网的技术特点扩大宣传的半径。例如在今年5月，在美通社多媒体部门的协助下，锦江国际酒店形象宣传片在美国纽约时代广场亮相，相关内容在国内知名新媒体平台上进行着广泛的二次传播，这是一场传统媒体和新媒体融合传播的成功尝试。

在酒店行业的激烈竞争中，品牌形象和受众沟通关系到酒店经营。作为中国历史最悠久、规模最大的酒店管理公司，锦江国际酒店正在创新传播模式，搭建宣传平台，打通传播渠道，不断提升企业品牌价值和国际影响力，力争在全球范围树立起诚信、负责、值得信赖的中国酒店企业良好形象。