9号楼公寓布局增速 新集体主义盛启广州

广州2016年11月17日电 /美通社/ -- 对于刚刚走出校园的大学生来说，想要在一二线城市安顿下来，可不是一件容易的事情，刚刚毕业实习，工资水平本就不高，首要的问题就是“租房难”。当然，这个难题其实不止有大学生遇到，城市化进程加快，城市人口比重逐年上升的蓝领一族也成为企业租房的一大难题。所幸，这样的窘境并不会持续太久……

2016年11月17日，国内公共租赁业规模领先的“连锁集中式长租公寓”运营商 -- 魔方生活服务集团旗下品牌9号楼公寓，在广州车陂地铁站店举行“新集体主义”品牌推介会。作为一个切入B端市场的公寓品牌，9号楼公寓主要聚焦市中心劳力密集型从业人群，并通过引入集中管理的多人居住空间解决方案，帮助企业解决员工住宿问题。



9号楼公寓公区咖啡吧

9号楼公寓，让城市蓝领真正把心安下来

我们每天都在享受城市带来的便利，去餐馆有厨师、服务员；出行有专车、司机；购物有送货上门、叫餐有外卖直达……

城市人对便捷生活的追求推动着服务业的转型和升级，目前全国包括服务业在内的人力密集型产业从业者已近4亿人，北上广深等一二线城市蓝领所占人口比重也逐年上升。围绕这些人口产生的住宿以及生活消费，是一个超过万亿级的市场。尽管国内公共租赁业发展很快，但大家都把目光瞄准了白领市场，一直以来都没有企业专门切入这一领域。

不得不说，当下蓝领人群的租住现状已是一大社会问题。城中村、偏远郊区、园区宿舍这些地方代表的不仅仅是住宿条件差那么简单，更为严重的是缺乏有效的管理，使得这些地方成为脏乱差和治安、火灾频发的代名词。究其根源，这是缺乏选择而导致的一种租住尴尬。

以北上广深一线城市中心的服务业从业者为例，月工资收入约3000-3500元，如果企业不包住宿，员工自行租赁一个床位的单价约为600-1000元，约占其总收入的20-35%左右，加上交通费、通讯费、伙食费等，每月将入不敷出，因此服务性行业90%的公司都会用提供包吃包住的福利用来留住员工。但是提供住的解决方案并不多，第一种是租赁小区物业作为员工宿舍，第二种是企业通过租赁空置物业或将自有物业进行改造、装修。这两种方法成本在500~800元/人之间，看似低廉，其实隐形成本极大，首先就是安全问题，特别是90后员工自理能力差，煤气、水电、火灾等问题频发。管理起来也是不小的挑战，企业的编制有限，真正能全职管理宿舍的人手紧张，造成宿舍普遍脏、乱、差。

针对这些问题，9号楼公寓打造了一种社会化员工宿舍解决方案，并在选址、设计、管理和服务上进行了突破性创新，为城市劳力密集型人群带来安全、舒适、有序的新租住体验，而这成为被越来越多的企业和员工所青睐的第三种租住方案。

人均日租金最低16元，安全便捷舒适一个都不少

9号楼公寓采取了完全有别于市场上一般公寓产品的定位和商业模式，并在群雄割据的C端市场里独辟蹊径，率先提出了为企业客户定制员工租住方案的战略方向，成为租住市场上一例主打B2B模式的公寓品牌，引领了公寓市场发展的新方向。

9号楼公寓是集团旗下一条独立的产品线，提供了集中管理的多人居住空间解决方案，目前设有2至8人间，并以整间为单位出租给企业，按照500-1500的床位月租价格来计算，人均日租金最低低至16元。

以安全、便捷、舒适等特点自居的9号楼公寓在产品和服务上均突破了一般宿舍产品的标准。所有房间及床位设置严格按照国家规定的面积进行设计，更考虑到了多人居住的隐私性和安全性。除了全门禁24小时监控，公寓还安排了24小时人员值班和定时巡房等；每间房配备的智能门锁实现了一人一密码，确保任何进出记录都会反应在系统管理端；消防方面采用酒店级标准，并且增设烟感、喷淋等装置，让租客在一个集体租住环境中也能享有安全、有序、和睦的氛围。



高级四人间

除了注重硬件上的细节打磨，公寓也利用诸多软性服务给租客提供了实实在在的便利。例如为公共洗衣设备配备智能服务软件，让租客足不出户就实时了解洗衣设备使用情况，送洗和取衣省时省力。此外还推出了入住即可免费使用全套床品的服务，为一些初来乍到的城市务工者省去了添置生活物品的繁琐，实现拎包入住。

5家门店同期布局广州，新集体主义引共鸣

值得一提的是，9号楼公寓目前在广州已经布局了5家门店，而这距离9月底在深圳魔方公寓&9号楼杨美店项目上的首次发布亮相仅过去2个月。除了广州、深圳，9号楼的足迹已经遍布北京、上海、南京、杭州、苏州、成都、西安、镇江等10个城市，总门店数量达到30余家，房间3000多间，床位约2.5万张。现已签约合作的客户有万豪、洲际等五星级酒店，还有知名连锁餐饮、IT、金融等企业。

作为一个针对企业员工打造的产品，9号楼公寓并不是传统园区宿舍的升级版，其所服务的对象主要是工作生活在城市中心、CBD等区域的人力密集型企业从业人员，这主要是因为在当下城市核心区域的居住成本持续上升的情况下，合适稳定的居住空间越来越难找，而企业自建宿舍资金投入大、后期管理成本高，使得9号楼公寓成为企业安排员工住宿更省心的选择。

除此之外，9号楼也正成为企业优化用工方案的一项法宝。发布会当天，在场的企业代表都表现出很高的热情，特别是餐饮、娱乐等服务行业，因员工流动性高，大多数企业都会提供住宿和餐食以提高福利待遇，留住员工。“过去的员工宿舍都是临时租用居民房，房间里抽烟、喝酒、喧哗等现象司空见惯，租住环境令人堪忧，而在9号楼，通过统一管理和服务，不仅杜绝了很多安全隐患，也使得员工的租住生活质量得到明显提高，增加了他们的工作积极性，这种新集体生活，让很多员工点赞。”现场的一位企业代表表示道。

9号楼公寓负责人李亮在发布会上介绍道，“未来，9号楼公寓将会实行标准化和定制化两步走的解决方案，以更加精准的匹配不同企业和不同员工的租住需求，而企业自有宿舍的委托管理运营也将成为9号楼公寓重点发展的业务之一。”