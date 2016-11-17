世界互联网进入中国时间，创泰科技参与互联网新秩序构建

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- “你们是做什么的？”站在世界互联网大会1号馆互联网之光博览会C048展位的小刘每天都要解释这个问题上百遍。自16日第三届世界互联网大会在乌镇开幕以来，赶往国际博览馆永久会馆的观众络绎不绝。小刘所负责的创泰科技展位在第二层，因为切中民生痛点，每天的人流量十分可观。

无线车辆检测传感器、智慧停车诱导系统、智慧停车管理系统、停车云大数据平台，这些与解决“停车难”及“治堵”痛点绑定的独家技术成为创泰科技积极参与构建互联网新秩序的“敲门砖”。



图为创泰科技展台现场

“创新驱动造福人类”，创泰科技发声携手建设网络空间命运共同体

“创新驱动造福人类 -- 携手共建网络空间命运共同体”是本届世界互联网大会的主题。互联网时代已经不再是独角兽的天下，中国也不再是22年前刚刚接入国际互联网的“愣头青”。根据中国互联网络信息中心发布的第38次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2016年6月，中国网民规模达7.10亿，这足以证明中国已经成长为国际互联网的重要一极。

创泰科技作为连续两届在世界互联网大会上亮相的唯一停车行业从业企业，如何参与建设网络空间命运共同体？停车行业的互联网创新如何走下去？这些或许能在创泰科技CEO梁坚的专题演讲《互联网＋传感，让停车更智慧》中得到解释。2.8亿司机，1.72亿车主竞争下近亿的泊位缺口下如何找到供需平衡点？信息不对称怎么打破？时下风头正劲的NB-IoT技术与停车有无交集？这些深受行业、车主关注的问题，梁坚也会在18日下午13:45于乌镇国际会议中心通安厅召开的创新发布论坛上作出解答。



图为互联网之光博览会现场

大咖发言，未来是什么样子掌握在自主创新手中

那么，在其他“大咖”们眼中，未来的互联网是什么样子呢？在16日的开幕式上，阿里巴巴董事局主席马云发言力挺“未来三十年属于‘用好互联网技术’的人”；百度董事长李彦宏看好“移动互联网时代已经结束，未来的机会在人工智能”；联想董事长杨元庆也以“智能互联网开启新工业革命”对互联网的未来作了注释。

虽然各有专攻，但是无可否认的是中国具有极庞大的市场规模，这有助于中国互联网用户先于其他国家消费者认识到某些挑战和难题，也鼓励着企业通过自主创新解决问题，“后来居上”地走在世界互联网前沿。

构建互联网体系新秩序，创泰科技愿作梁柱

正如ICANN前总裁，世界互联网大会高咨委主席法迪·切哈德在本次大会论坛上提到的那样，“20世纪建立的互联网治理体系如今已难以持续，必须通过合作来共同建设新的秩序”。乌镇，就是那个窗口，而中国，必将在新一轮的秩序建立中担当主角。

要真正像媒体所希冀地那样，让“世界互联网进入‘中国时间’”离不开国际互联网的老牌资源，更离不开中国互联网的自我造血。所谓“新旧交融，中外合壁”便是如此了。

作为诺奖得主投资的停车企业，也作为国内第一批实践“互联网+传感”理念的海归创办企业，创泰科技深刻体会到了“西学中用”的精髓，研发了世界领先、适用于国内复杂泊车状况的传感技术并不断创新。这不仅响应了“君子务本，本立而道生”的指示，也成为创泰科技积极争当互联网改革重要梁柱的立身之本。