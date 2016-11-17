巴士在线受邀参加世界互联网大会互联网之光博览会

中国乌镇2016年11月17日电 /美通社/ -- 从明天下午起，第二届世界互联网大会的重要板块之一 -- 互联网之光博览会将正式向公众开放。从全球500余家报名企业中精选而出的310家互联网企业受邀参展。巴士在线作为中国公交移动生态圈领军企业，此次携旗下“LIVE 直播”、“必加青少年智能手表”参展，向来自世界各地的观众展示其移动互联网理念、产品与服务。

巴士在线是深圳中小板上市企业（股票代码：002188）。秉承“让出行更快乐”的企业使命，“梦想、坚韧、创新”的价值观，为用户提供“数字娱乐与智慧出行”移动互联网产品与服务。旗下包括移动媒体、移动视频、移动游戏、移动智能四大板块相互协同，致力于成为中国公交垂直领域移动生态圈的领导者。在本届世界互联网大会互联网之光博览会上，巴士在线重点展示的是其旗下直播平台“LIVE 直播”。“LIVE 直播”是一个移动直播平台，用户可实现在线直播、视频社交。“LIVE 直播”以“直播就是LIVE！”为口号，面向所有年轻、时尚、潮流的用户群体，为他们打造一个全新的社交娱乐平台；同时展出的“必加青少年智能手表”是面向公交地铁出行特定场景、青少年特定人群的智能穿戴产品，为用户搭建一个移动通信、移动支付、移动应用相结合的智能平台。

【关于巴士在线】

公司前身嘉善嘉联电子厂成立于1992年，是国内最早从事通信电声器件的研发和生产的专业厂家，2000年完成股份制改造后成立浙江新嘉联电子股份有限公司，2007年在深交所国内中小板成功上市（股票代码：002188），是中国 A 股首家微电声上市企业。

2004年，巴士在线控股有限公司（现中麦控股有限公司）创建于江西南昌，之后成长为全国公交移动生态圈领军企业。2015年，浙江新嘉联电子股份有限公司收购其旗下巴士在线科技有限公司100%股权，同时上市公司更名为巴士在线股份有限公司。公司在北京、上海、浙江三地设置运营平台，全国拥有超过20家分子公司。