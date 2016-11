Bond No. 9为2016假日推出太空星系香水套装

瓶身缀满璀璨夺目、超凡脱俗的施华洛世奇水晶

纽约2016年11月17日电 /美通社/ -- 天文学家们最近在外太空有了一个惊人的发现:系外行星比邻星B,人类在此或能生存。2016年假日,我们将奉上璀璨星系香水套装,瓶身满满地点缀着美得让人窒息的施华洛世奇水晶。您可就近前往Bond No. 9专柜购买。

http://www.multivu.com/players/English/7975951-bond-no-9-holiday-2016-parfum-swarovski-crystals

BOND NO. 9 施华洛世奇 璀璨星系套装 :一个非常华丽的三层珠宝礼盒,饰以4000颗手工镶嵌、颜色明快的施华洛世奇花式石,有弧形、心形、钩状、泪滴形等。采用太空丝绒内衬,内含9款最受欢迎的香水,每款香水均装在100毫升的瓶子里(可重复充装),瓶身饰以各具特色的施华洛世奇水晶。

Bond No. 9 SIGNATURE香水

一种迷人的乌木香水,含有玫瑰、麝香和香豆,瓶身镶嵌着紫水晶。

公园大道南

现代感十足的花味香水,含有青苹果、茉莉和桃子,瓶身缀满了钻石般的水晶。

纽约麝香

一种熏香味、持久留香的阿尔法香水,含有玫瑰水、肉桂、蜂蜜和鸢尾草,瓶身为华丽的翠绿色。

香水大道

一种皮革味香水,含有玫瑰、李子和蜂蜜,采用生动的星光粉红包装。

麦迪逊广场公园

奔放而浪漫,混合了玫瑰、风信子、柚木和草原禾草,采用紫水晶灯包装。

皇后区

一种太空时代的夜来香味香水,散发出佛手柑、黑莓和黄兰的气息,采用闪亮的黑色喷嘴。

B9

一种混合了栀子花、兰花、香根草和檀香木的香水,瓶身点缀着色彩斑斓的花式石。

和平的香味

混合了葡萄柚、黑醋栗、铃兰、雪松和麝香,瓶身为夺目的玫瑰色。

麦迪逊大道

一种清新怡人、散发着柑橘味和木香的西普香水,混合了苹果、佛手柑、黑莓、茉莉、广藿香和果仁糖,瓶身上是能折射出彩虹的水晶北极光。

限量100份超值套装。价格:14000美元

BOND NO. 9施华洛世奇星系三件套 :如果你不打算远赴Bond No. 9太空之旅,我们为您提供闪耀夺人的施华洛世奇礼盒,内含麦迪逊大道、和平的香味和Bond No. 9 Signature这三款香水,每款香水均采用独特的水晶设计。

价格:4500美元

用紫水晶装点的魅力单品 BOND NO. 9 SIGNATURE香水 (100毫升)装在一个美观的天鹅绒礼盒中,Bond No. 9标识用施华洛世奇水晶精心制作而成。

价格:1000美元