洛杉矶车展将展示3D打印汽车、摩托车和由乐高玩具搭建的全尺寸保时捷919混合动力赛车

2016年11月18日 06:30 编辑：
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前所未有的汽车和新一代科技将亮相洛杉矶车展（11月18日至27日）
洛杉矶2016年11月18日电 /美通社/ -- 即将于本月举行的洛杉矶车展(LA Auto Show®)将设立特斯拉(Tesla)、Airstream和Divergent 3D展馆以及几个新的场地，供参观者在其贸易和消费者活动上参观探索。除了领先的小众和全球汽车制造商、代步工具制造商与应用开发商之外，这些企业也将在AutoMobility LATM（11月14日至17日）和洛杉矶车展（11月18日至27日）期间向参观者展示他们的最新汽车相关创新成果和服务。
作为特斯拉的洛杉矶车展首秀，该汽车制造商将展示其Model X SUV，该车型将拖着一辆内置移动设计工作室的标志性Airstream房车。与特斯拉的展馆和店面类似，Airstream展馆将由样品展示和产品专家坐镇，他们将向参观者讲解购买特斯拉汽车的很多好处。特斯拉的Model S高档轿车也将在本次车展上亮相。
除了展示产品之外，该展会还设立了各种儿童活动场地，包括设有完整的立体方格铁架和球池的克莱斯勒Pacifica儿童区。家人和朋友还可顺便来到超棒的“休息站照相棚”，穿上赛车装备，摆好姿势，拍一张家庭照片条留作纪念。参观者还可在展台上看到由乐高玩具拼成的全尺寸保时捷(Porsche)赛车，以及定制科尔维特(Corvette)和哈雷戴维森(Harley-Davidson)摩托车。
洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席执行官Lisa Kaz表示：“今年的洛杉矶车展将为我们的访客带来大量的惊喜和探索机会。无论您是计算机迷、电子迷、自拍达人还是探索者，这场车展都不会让您失望。”
洛杉矶车展上的一些参观者互动场地包括：
适合家庭的展区和活动：
- 超棒的“休息站照相棚”：该照相棚位于“The Garage, powered by Prestone®”展馆，参观者将有机会参与照片拍摄，免费获得全彩色照片条。他们还将能够通过赛旗、胡子、眼镜和头盔等道具体验赛车精神。
- 克莱斯勒Pacifica儿童区：3至12岁的儿童可以在今年的克莱斯勒Pacifica儿童区中尽情玩耍，他们可以在立体方格铁架和球池中释放他们所有的能量。父母则有机会在一旁的休息区放松一下，并在此参观全新的Pacifica混合动力车。
- 哈雷戴维森®(Harley-Davidson®) JUMPSTART™骑行体验：参观者将有机会在固定支架上发动哈雷戴维森摩托车的发动机。他们将能在训练有素的专业人士的指导下骑摩托车。
- LA Auto Show EyeCons：EyeCons是一款让人着迷的经典“娱乐和放松”填充解谜移动游戏，采用定制的洛杉矶车展游戏瓷砖和拥有赞助商提供的因地而异的奖励（随着玩家级别越玩越高）。EyeCons是一款免费游戏，可在iTunes和Google Play下载。
- 保时捷乐高汽车(Porsche Lego Car)：乐高模型拼砌大师Paul Chrzan将于11月18日（星期五）和11月19日（星期六）下午1点打造两部汽车：全尺寸的保时捷919混合动力赛车和乐高Technic保时捷911 GT3。参观者将可购买乐高成套产品。
- 丰田3D粉笔艺术：丰田与专业粉笔艺术家和街头画家团体We Talk Chalk合作，为今年的洛杉矶车展提供一些艺术技巧。这些艺术家将使用粉笔创作三维艺术作品，供参观者互动。
技术先进的独特交通工具：
- BAC Mono：利物浦汽车制造商Briggs Automotive Company（简称“BAC”）打造的全球唯一一款可合法上路的单座超级跑车，将在洛杉矶车展上展示。
- Divergent 3D打印汽车：Divergent的Blade生产汽车使用Divergent 3D的专有平台打造。该Blade超级跑车将在展览会场展示，代表着汽车制造的未来，将于2017年面向客户推出。
- Elio Motors：入选去年十大汽车初创公司的Elio Motors将展示其最新E系列车E1C三轮汽车。
- Polaris Slingshot（北极星弹弓）：北极星(Polaris)的倒三轮车将面向到访参观者展示。这部车配备凹背座椅，马力超过170匹，绝不是一部普通的三轮车。
- 雅马哈(Yamaha)：此次车展将展示该知名制造商的摩托车、全地形车(ATV)、越野车(Side by Side vehicle)、摩托雪橇、船外机、个人艇、喷水推进艇、发电机及其全新电动自行车系统。其音乐部门也将展示“Garage Band!”。
定制汽车：
- 定制科尔维特车型：知名定制商Ivan Tampi Customs专注于为科尔维特和野马(Mustang)等诸多精英车型设计和生产售后产品，将推出用于兰博基尼Aventador等其它外来车型的产品。ITC则将展示其搭载限量版XIK WideBody Kit的C7科尔维特和Z06科尔维特，以及用于这两款科尔维特的其它碳纤维部件。
- Splinter超级跑车：全球唯一一款木制超级跑车Splinter是一款完全由薄木片制成的独特概念车。Splinter的最快速度预计将达到240英里/小时。
- 搭载全电动特斯拉发动机的Zelectric Motors定制版1937保时捷911：Zelectric Motors将现代化性能和标志性设计相融合，带来了一种独特的全电动驾驶体验。今年参展的改造版经典车型包括崭新的Zelectric Ghia、老式电动大众面包车、时速超过100英里的经典“甲壳虫”和一款由特斯拉提供动力的1973款保时捷911。所有这些定制车型均实现零排放，续航里程最远达到250英里。
此外，在会展中心内，社交媒体休息室随处可见，在大屏幕上显示访客通过Twitter和Instagram所发的帖子。参观者还将有机会在多个“充电站”休息一会，给他们的个人移动设备充电。
洛杉矶车展AutoMobility LA的参展阵容包括英特尔、Green Hills Software、Garmin、Urgent.ly、Vizzion和What3Words，他们将在洛杉矶会展中心前的科技馆参展。
在Auto Alliance、Cisco Jasper、CNET、Edmunds、Global Automakers、Skurt和The Foundry等众多赞助商的支持下，洛杉矶车展在洛杉矶会展中心盛大举行，先是在11月14日至17日举行AutoMobility LA，然后于11月18日至27日面向公众开放。
AutoMobility LA从11月13日（周日）开始在洛杉矶会展中心现场接受报名，欲知时间和具体地点，请访问：automobilityla.com。欲了解洛杉矶车展的详情或购票，请访问：LAAutoShow.com。