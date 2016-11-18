洛杉矶车展将展示3D打印汽车、摩托车和由乐高玩具搭建的全尺寸保时捷919混合动力赛车

前所未有的汽车和新一代科技将亮相洛杉矶车展（11月18日至27日）

洛杉矶2016年11月18日电 /美通社/ -- 即将于本月举行的洛杉矶车展(LA Auto Show®)将设立特斯拉(Tesla)、Airstream和Divergent 3D展馆以及几个新的场地，供参观者在其贸易和消费者活动上参观探索。除了领先的小众和全球汽车制造商、代步工具制造商与应用开发商之外，这些企业也将在AutoMobility LATM（11月14日至17日）和洛杉矶车展（11月18日至27日）期间向参观者展示他们的最新汽车相关创新成果和服务。

作为特斯拉的洛杉矶车展首秀，该汽车制造商将展示其Model X SUV，该车型将拖着一辆内置移动设计工作室的标志性Airstream房车。与特斯拉的展馆和店面类似，Airstream展馆将由样品展示和产品专家坐镇，他们将向参观者讲解购买特斯拉汽车的很多好处。特斯拉的Model S高档轿车也将在本次车展上亮相。

除了展示产品之外，该展会还设立了各种儿童活动场地，包括设有完整的立体方格铁架和球池的克莱斯勒Pacifica儿童区。家人和朋友还可顺便来到超棒的“休息站照相棚”，穿上赛车装备，摆好姿势，拍一张家庭照片条留作纪念。参观者还可在展台上看到由乐高玩具拼成的全尺寸保时捷(Porsche)赛车，以及定制科尔维特(Corvette)和哈雷戴维森(Harley-Davidson)摩托车。

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席执行官Lisa Kaz表示：“今年的洛杉矶车展将为我们的访客带来大量的惊喜和探索机会。无论您是计算机迷、电子迷、自拍达人还是探索者，这场车展都不会让您失望。”

洛杉矶车展上的一些参观者互动场地包括：

适合家庭的展区和活动 ：

技术先进的独特交通工具 ：

定制汽车 ：

此外，在会展中心内，社交媒体休息室随处可见，在大屏幕上显示访客通过Twitter和Instagram所发的帖子。参观者还将有机会在多个“充电站”休息一会，给他们的个人移动设备充电。

洛杉矶车展AutoMobility LA的参展阵容包括英特尔、Green Hills Software、Garmin、Urgent.ly、Vizzion和What3Words，他们将在洛杉矶会展中心前的科技馆参展。

在Auto Alliance、Cisco Jasper、CNET、Edmunds、Global Automakers、Skurt和The Foundry等众多赞助商的支持下，洛杉矶车展在洛杉矶会展中心盛大举行，先是在11月14日至17日举行AutoMobility LA，然后于11月18日至27日面向公众开放。

AutoMobility LA从11月13日（周日）开始在洛杉矶会展中心现场接受报名，欲知时间和具体地点，请访问：automobilityla.com。欲了解洛杉矶车展的详情或购票，请访问：LAAutoShow.com。