沃尔玛中国第3财季总销售额和客单价持续增长

深圳2016年11月18日电 /美通社/ -- 沃尔玛发布最新季度财报，第3财季沃尔玛在中国的总销售额增长4.2%，可比销售额增长1.6%，可比平均客单价增长4.3%，推动销售增长的动力主要来自中秋节期间季节性和节假日商品的强劲表现，以及公司一直持续关注和投入的鲜食品类的出色业绩。同时，沃尔玛总裁兼首席执行官董明伦（Doug McMillon）表示：“我们近期宣布持有京东大约10%的股份。通过我们与京东的深度战略合作，我们将继续为中国顾客提供购买全球各地高品质商品的新的购物渠道。”

对比第2财季，沃尔玛中国本财季可比销售表现进一步提升，毛利率增长，增长推动力主要来自大卖场的稳健表现、以及鲜食和中秋节的销售贡献。沃尔玛通过运营成本控制、统一采购等项目来提升效率、控制支出、以及提升整体业绩表现，库存的增速也低于销售额的增长。

本财季，沃尔玛和京东在电商、跨境电商、O2O等领域的合作取得多项重要进展：山姆会员商店官方旗舰店正式入驻京东超市，沃尔玛全球购官方旗舰店正式入驻京东全球购。此外，沃尔玛宣布战略投资中国最大的本地即时物流和生鲜商超O2O平台新达达5000万美元，相当于3.36亿元人民币，双方将建立全面深度战略合作。目前，广州、深圳、北京、上海的40多家沃尔玛大卖场接入京东到家平台，双方合作城市将于近期扩展到成都、武汉等更多城市。

关于沃尔玛中国

沃尔玛于1996年进入中国市场，在深圳开设了第一家商店。沃尔玛全球采购办公室于2002年设立于深圳。目前沃尔玛在中国经营多种业态，主要包括购物广场、山姆会员商店等。自进入中国以来，沃尔玛向中国的公益慈善事业捐款、捐物累计超过1.4亿元人民币。曾获得多个奖项，包括“最佳雇主”、“最佳社区奖”、“供应商最满意零售企业”、“最受赞赏公司”。更多关于沃尔玛的信息，请访问公司网站http://www.wal-martchina.com/。

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