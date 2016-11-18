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甲骨文和腾讯云共赢合作 宣布企业云服务战略规划

2016年11月18日 08:44 编辑： 经理人网编辑
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甲骨文和腾讯云技术合作，为中国企业提供SaaS、PaaS、IaaS全面云技术服务

甲骨文云计算技术也将与腾讯社交网络更加紧密地集成，更好服务本地客户

云行天下·2016甲骨文云大会

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 继2015年11月甲骨文公司宣布与腾讯云签署合作谅解备忘录共同为中国企业提供甲骨文企业级云计算服务后2016年9月甲骨文公司与腾讯云进一步签署合作协议进一步落实双方合作。甲骨文将通过产品和技术，为腾讯云在在中国推广横跨软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础架构即服务（IaaS）的全面云技术服务提供支撑。同时, 甲骨文云计算技术也将与腾讯社交网络更加紧密地集成将甲骨文全球领先的云计算技术与腾讯在互联网、社交媒体和移动计算领域的优势紧密结合为中国客户带来更灵活、更容易管理的云解决方案加强其核心竞争力更好的为中国客户服务。

甲骨文公司亚太区高级副总裁 Francois Lancon 表示：“甲骨文和腾讯云的合作迈向了一个新的里程碑。甲骨文将以卓越的技术实力和深刻的行业洞察，融合腾讯云在资源、市场的绝佳优势，为中国客户提供敏捷、高效、完整的云技术服务，共同推进中国云计算的创新发展。”

腾讯云致力于打造最高质量、最值得信赖的公有云服务平台。基于QQ、微信、QQ空间、腾讯游戏等海量业务的技术架构和精细化互联网运营经验，腾讯云为广大企业和开发者提供云计算、云数据、云运营等一体化云端服务能力，助力企业建立灵活高效的IT架构，轻松连接未来。而甲骨文为客户提供业界最佳的云服务，横跨 SaaS、PaaS、IaaS 三层，通过帮助客户增强业务敏捷性，减少成本和降低IT复杂性，帮助企业驱动创新和业务转型。

当前，云计算产业进入换档提速的新周期，逐步走向企业应用的深处。甲骨文将提供业界领先的最新云计算技术, 以及专业的技术支持服务, 由腾讯云提供端到端的运营服务, 将云服务提供给最终用户。双方在 SaaS、PaaS 和 IaaS 云服务上的全面合作，展现了与其他云服务提供商不同的差异化竞争优势，通过共同建设真正开放、包容的云生态环境，有助于提升客户的IT投资效率，增强双方在云计算的行业领导地位。连贯、全面的云服务，既能为企业带来短期速赢成效，也将为中国云计算产业长远发展持续创造价值。

腾讯公司高级执行副总裁和腾讯社交网络事业群总裁汤道生表示：“过去一年，腾讯云与甲骨文合作相当紧密，达成合作共识，携手共赢发展，将双方的合作提升到新的高度。腾讯云期待与甲骨文深入合作，帮助中国客户更快地将业务推向市场。”

关于甲骨文

甲骨文公司集成设计的硬件和软件系统，高效运行于云环境和企业数据中心，尽展极致性能。如需更多有关甲骨文公司（NYSE：ORCL）的信息，请访问网址 www.oracle.com 或 www.oracle.com/cn

商标

Oracle 是甲骨文公司及/或其子公司和关联公司的注册商标。其他名称可能是他各自所有者的商标。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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