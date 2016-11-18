甲骨文和腾讯云共赢合作 宣布企业云服务战略规划

甲骨文和腾讯云技术合作，为中国企业提供SaaS、PaaS、IaaS全面云技术服务

甲骨文云计算技术也将与腾讯社交网络更加紧密地集成，更好服务本地客户

云行天下·2016甲骨文云大会

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 继2015年11月甲骨文公司宣布与腾讯云签署合作谅解备忘录，共同为中国企业提供甲骨文企业级云计算服务后，2016年9月，甲骨文公司与腾讯云进一步签署合作协议，进一步落实双方合作。甲骨文将通过产品和技术，为腾讯云在在中国推广横跨软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础架构即服务（IaaS）的全面云技术服务提供支撑。同时, 甲骨文云计算技术也将与腾讯社交网络更加紧密地集成，将甲骨文全球领先的云计算技术与腾讯在互联网、社交媒体和移动计算领域的优势紧密结合，为中国客户带来更灵活、更容易管理的云解决方案，加强其核心竞争力，更好的为中国客户服务。

甲骨文公司亚太区高级副总裁 Francois Lancon 表示：“甲骨文和腾讯云的合作迈向了一个新的里程碑。甲骨文将以卓越的技术实力和深刻的行业洞察，融合腾讯云在资源、市场的绝佳优势，为中国客户提供敏捷、高效、完整的云技术服务，共同推进中国云计算的创新发展。”

腾讯云致力于打造最高质量、最值得信赖的公有云服务平台。基于QQ、微信、QQ空间、腾讯游戏等海量业务的技术架构和精细化互联网运营经验，腾讯云为广大企业和开发者提供云计算、云数据、云运营等一体化云端服务能力，助力企业建立灵活高效的IT架构，轻松连接未来。而甲骨文为客户提供业界最佳的云服务，横跨 SaaS、PaaS、IaaS 三层，通过帮助客户增强业务敏捷性，减少成本和降低IT复杂性，帮助企业驱动创新和业务转型。

当前，云计算产业进入换档提速的新周期，逐步走向企业应用的深处。甲骨文将提供业界领先的最新云计算技术, 以及专业的技术支持服务, 由腾讯云提供端到端的运营服务, 将云服务提供给最终用户。双方在 SaaS、PaaS 和 IaaS 云服务上的全面合作，展现了与其他云服务提供商不同的差异化竞争优势，通过共同建设真正开放、包容的云生态环境，有助于提升客户的IT投资效率，增强双方在云计算的行业领导地位。连贯、全面的云服务，既能为企业带来短期速赢成效，也将为中国云计算产业长远发展持续创造价值。

腾讯公司高级执行副总裁和腾讯社交网络事业群总裁汤道生表示：“过去一年，腾讯云与甲骨文合作相当紧密，达成合作共识，携手共赢发展，将双方的合作提升到新的高度。腾讯云期待与甲骨文深入合作，帮助中国客户更快地将业务推向市场。”

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