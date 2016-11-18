医用级别便携式婴幼儿用品UV消毒器Ellie面世

凭借专利技术TRUVIOLET，Ellie可在60秒内提供医用级消毒，杀死99.9%的细菌。

加州海沃德2016年11月18日电 /美通社/ -- RayVio Corp今天推出了全球首款医用级别婴幼儿用品消毒器Ellie，采用专利技术TRUVIOLET，Ellie可在60秒内提供医用级消毒，杀死99.9%的细菌。Ellie今天在Indiegogo众筹平台推出，可通过登录https://igg.me/at/ellieDUV了解更多有关该产品的信息，并参与众筹。

Ellie创始人Yitao Liao表示：“ 我们将之前只在医院和实验室使用的TRUVIOLET技术，安装在一款家用便携式产品中，这一突破有望带来无尽的好处。Ellie内的数字UV LED灯具有特定UV-C波长，能够破坏细菌、病毒和真菌的DNA链。 ”

Ellie让新生儿、婴儿和学步儿童的父母有了对抗细菌、病毒和真菌的便携式武器。开水、蒸汽或使用刺激性化学消毒剂等现有的消毒方式不仅耗时，需要大尺寸设备，而且有可能造成危险。Ellie是由最高品质的材料（不含BPA）打造的医用级消毒解决方案，不使用任何有毒化学物质。

除了婴儿奶瓶、奶嘴之外，Ellie还可用于对吸奶器部件、婴儿牙刷、碗勺、磨牙环和小玩具等其他婴儿相关用品进行消毒。它还可让父母在出行中对冲调配方奶的温水进行消毒。Ellie的大小跟一只饭盒差不多，拥有光滑的人体工学设计，可轻松放进手提袋或妈咪包中。Ellie使用USB充电电池，充满电后可使用超过一周时间。

详情请访问：www.EllieDUV.com。

Ellie简介

Ellie是全球首款便携式数字UV LED设备，可在60秒内对婴儿瓶、安抚奶嘴和饮用水等进行消毒，其背后的专利技术TRUVIOLET提供医用级消毒，可杀死99.9%的细菌。Ellie让新生儿、婴儿和学步儿童的父母有了有效对抗细菌、病毒和真菌的便携式武器。因此，家庭出行时，消毒无需使用开水、蒸汽或刺激性化学品，去任何地方都可以带上这款便携式婴儿瓶消毒器。

TRUVIOLET技术简介

基于TRUVIOLET技术，一颗RayVio深紫外UVC LED能够在60秒内杀灭99.9999%的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、李斯特菌和沙门氏菌的细菌样本。利用多颗深紫外UVCLED能够更快地杀灭细菌或杀灭更多细菌样本。

利用RayVio深紫外UVC LED的285纳米发射波长，研究人员以10毫米的距离照射细菌样本。他们按照介于5秒和80秒之间的时间间隔来测量细菌数量的变化。5秒时，99.99%的细菌被杀死。60秒时，99.9999%的细菌被杀死。这项研究在American Association for Laboratory Accreditation(A2LA)认可的第三方实验室AEMTEK完成。A2LA是获得了美国食品及药物管理局(FDA)认可的第三方组织。

研究结果表明，与目前的消毒解决方案相比，深紫外UVC LED照射能够更快、更彻底地高效杀灭细菌。医院常常使用化学消毒剂，但这种方式需要几分钟才能有效地杀灭细菌，如MRSA和沙门氏菌。常见的酒精洗手液需要一分钟或更长时间才能完全生效，但效能只能达到99.99%。更长的曝露时间增加了人为误差以及无法全面消毒的风险。

RayVio深紫外UVC LED技术在所有同类深紫外LED中具有每平方毫米最高的杀菌效力，不仅便携小巧，而且还能够快速的与其他应用产品结合，如消毒导尿管、医生的手机和医院的门把手等高感染风险区域。