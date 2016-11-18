天津开发区实施创新驱动发展战略构建创新驱动活力区

中国天津2016年11月18日电 /美通社/ -- 天津开发区着力增强创新驱动，围绕构建“推进创新驱动的活力区”，以“打造创新创业生态系统”为核心，鼓励发展众创、众包、众筹、众扶，提高科技创新活跃度，在重点领域形成全国领先的科技创新能力，实现“创新能力倍增”，成为国内领先的科技创新驱动者、转型升级引领者和京津冀协同发展领军者。

一、激发创新主体活力和潜能

突出企业技术创新的主体地位。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，使企业成为创新需求、研发投入、科技活动和成果应用的主体。加快培育高新技术企业、金种子企业、瞪羚企业，制定和实施科技创新企业升级版计划，分类型、分阶段给予梯度扶持，在高新技术领域快速形成一批拥有产业化核心技术的支柱企业和行业领军企业。壮大科技产业规模，提高科技创新在区域发展中的贡献度。

鼓励引导企业加大科技投入。借助京津冀协同发展战略机遇，充分利用首都资源，促进科技研发机构聚集，加强与国内外院校、研究机构合作，促进一批研究院所、研发中心落户。鼓励企业设立研发机构，开展研发活动，增加研发投入，打造产业研发聚集区。推动企业新建一批重点实验室、工程中心、企业技术中心和博士后工作站。推动外资企业创新政策国民待遇，促进外资研发中心聚集。到2020年，各类研发机构总数达到200家，其中，外资研发中心超过70家。

增强科技成果转化能力。支持企业参与国家、天津市科技重大专项，推动高新技术产业化，组织实施一批重大产业化项目。支持企业开展产品创新、工艺创新和生产流程再造，在重点领域扶持一批杀手锏产品。建设智能无人装备产业园、飞旋科技园、科理对标创新中心等项目，在智能识别、机器人、无人机、磁悬浮轴承、逆向工程、新药创制、医疗器械、基因工程等领域组织实施一批示范工程。到2020年，杀手锏产品超过100件，年均转化具有自主知识产权科技成果超过50项。

营造创业创新良好氛围。强化各类创业培训，引进和培育一批具有核心技术和新商业模式的创新创业项目。积极参与国内外创新创业类活动。组织实施创业鼓励计划和举办泰达创业大赛。

二、加快聚集创新创业人才

实施人才优先战略。大力引进高层次领军人才、专业技术人才和创新创业团队，探索与中关村建立柔型人才使用机制。支持本土创业，开展各类创业辅导活动，培育一批充满活力的创业人才。加强与海河教育园合作，建设高技能人才培训基地。与京津地区重点高校合作，建设双实双训基地。支持企业在京津高校建设人才培养产学研联合实验室。到2020年，人才资源总量占全区从业人员比重达到36%，国家级和天津市级“千人计划”等领军人才达到130人。

全力营造良好的人才发展环境。完善人才政策体系，加大人才投入力度，优化人才服务流程，提升区域交通、商务、金融、生活配套环境，在居住、出入境、落户、居留、子女入学等领域提供更为优质的服务。促进人才跨境流动，畅通人才供需信息交流渠道，打造全球高层次领军人才信息平台。

三、完善科技金融服务体系

构建科技企业信用评价体系。建立区域科技企业信用信息评价体系，完成体系数据库建设。推动企业建立信用共同体，建立科技企业信用等级与政府支持力度挂钩政策机制。设立企业互助金，推动知识产权质押融资等信用融资模式，构建科技企业多渠道融资解决方案。

建设科技金融对接服务平台。搭建科技金融对接O2O服务系统，建立泰达科技投融资网络服务平台和投保贷一体化融资模式，助力科技和创新企业发展。

聚集一批活跃的创投机构。发挥“泰达科技发展助力母基金”的杠杆作用，加快推进开发区天使投资和风险投资引导基金的实质性运作。探索实施对非本地注册风险投资企业投资开发区企业的奖励政策。发挥“天使之翼”投资人俱乐部带动效应，聚集一批活跃的创投机构。“十三五”期间，获得天使或风险投资企业超过150家。

鼓励企业股改上市。加强企业股改、上市以及在新三板、OTC市场挂牌的辅导，对改制、场外交易市场挂牌、上市的科技型企业给予资金支持。到2020年，在资本市场挂牌及上市科技企业数超过40家。

完善风险补偿机制。推动金融机构加大授信力度，发挥天津市、滨海新区和开发区中小微企业三级风险补偿金作用。拓宽风险补偿支持范围，将担保机构、科技小额贷款公司、融资租赁公司等机构纳入风险补偿范围。

四、加快创新服务体系建设

坚持“政府引导、市场化运作”的原则，整合各类科技服务资源，建设国家自主创新示范区开发区科技园，发展众创空间等各类新型创新创业载体，引进和培育国内外知名的科技中介服务机构，提升科技创新创业服务能力，形成大众创业、万众创新的格局。

建设国家自主创新示范区开发区科技园。充分利用自创区政策，建设具有鲜明产业特色的创新载体。重点发展新一代信息技术和生物医药两大产业集群，实现产业研发、创新创业等高附加值环节发展集群化。

发展“众创空间”等新型创新创业载体。完善专业载体、众创空间、专业孵化器等创新创业载体，提高服务外包园、天大科技园、西区生物医药园等专业载体服务能力，完善泰达MSD等综合性楼宇载体功能。充分利用闲置库房、工业厂房等发展包括众创空间在内的各类新型孵化器，构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的创新创业载体。提升津京互联咖啡品牌效应，加快引进、建设一批众创空间。组建开发区孵化器联盟。引导孵化载体强化投资功能，建立具有孵化器3.0特点的创新孵化体系。到2020年，各类孵化转化载体达到40家，其中，众创空间达到30家，各类孵化转化载体面积达到150万平方米。

加强产业公共技术研发平台建设。围绕智能制造、“互联网+”、超精密制造等创新创业活跃的特色产业群，建立新型研发机构，重点建设中科智能识别等产业技术研究院。新建国家数字交换系统工程技术研究中心等一批产业共性技术服务平台，为企业技术开发提供共性技术支撑。提升和新建一批跨区域、跨行业产业技术创新联盟，开展跨界关键核心技术联合攻关、联合培养人才、共建实验室。到2020年，建成各类公共技术服务平台12个，组建产业技术联盟超过20个。

推动创新服务平台发展。建设国内首家公共对标分析中心，推动和服务国内企业进行消化、吸收和再创新。提升生物医药联合研究院、超算中心对产业创新的支撑能力，积极促进“天河三号”落户，完善集成电路设计服务中心、3D打印创新服务平台等特色产业技术服务平台，重点建设高端智能装备辅助研发服务平台，推动创建国家级制造业创新中心（工业技术研究基地）。建设泰达现代服务产业区国际创新成果转化基地、滨海新区国际技术转移中心等成果转化平台。建立开发区公共资源数据库等公共资源平台，搭建仪器平台共享网络。

促进科技中介服务机构聚集。积极吸引研发、设计、检测、评估、咨询等专业化服务机构以及知识产权、信用评估、科技经纪等科技中介机构集聚，组建科技中介服务机构联盟，提供开放式服务。到2020年，科技服务业增加值占服务业增加值比重达到15%。

探索创新创业新模式。以装备制造业为重点，打造一批“众创车间”，支持工艺、装备产品创新。探索设立技术众包平台，实现分布式、用户参与的“众包”创新；搭建股权众筹平台，降低民间资本参与企业股权投资的门槛，强化科技型中小企业服务体系。

五、创新区域科技体制和政策体系

推动落实国家自主创新示范区分园政策，修订完善《天津开发区促进高新技术产业发展的规定》，制定促进创新型孵化载体发展、推动高新技术企业认定、创业投资专项资金管理以及促进战略性新兴产业等领域发展的专项政策，形成“1+N”创新政策体系，促进创新政策体系完善与突破。建立与国际通行规则相衔接的创新创业体制机制，打造创新创业集聚地和全国有影响力的创新创业中心。进一步优化政策手段，促进科技政策由侧重供给端向侧重需求端转变，由分散化支持向聚焦性支持转变，由支持个体向支持公共平台转变，由直接补助向以间接支持、后补助等为主的支持方式转变。改革科技领域财政资金使用方式，设立风险引导基金，与市场中风险投资相结合，形成以企业为主体的新管理模式。加快科技集团改制，通过3-5年，使科技集团成为在市场上具有影响力的全功能科技服务机构，具备资本运作能力，实现科技资产增值。

六、加强知识产权运用能力

实施知识产权强区工程。建设专利密集产业园区，创建国家知识产权试点示范园区。促进企业知识产权创造，打造重点产业“专利创造高成长企业”。推进企业专利技术标准化工作，建立行业性专利和技术标准联盟。探索知识产权运用与运营，开展以知识产权质押融资为主要内容的知识产权金融服务试点。引进各类国内外知名的知识产权中介服务机构，培育高端知识产权服务市场，建设知识产权服务业集聚发展区。到2020年，新增专利申请量2.5万件，其中，发明专利申请量超过1万件，万名从业人员授权发明专利拥有量达到35件。

加强知识产权保护。建立严格有效的知识产权运用和保护机制，增强企业知识产权保护法律意识，提高专利纠纷解决能力。完善知识产权行政执法与刑事司法衔接的工作机制，建立并完善联合执法检查、案件移送等制度，共同打击侵犯商业秘密等知识产权刑事犯罪，维护公平、有序的市场竞争环境。