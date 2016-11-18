感恩节黑五刷Visa卡 立享海淘优惠

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 一年一度的感恩节即将到来，感恩节过后就是消费者最期待的“黑色星期五”和“网购星期一”。在这个重要的购物折扣节庆，Visa 与亚马逊及 NET-A-PORTER.COM 等国外知名购物网站合作，向持卡人提供各种优惠礼遇及绝佳海淘购物体验。

在去年 Visa 和美国亚马逊成功推出受持卡人欢迎的黑五促销活动后，今年双方加大优惠力度并延长了活动时间。自北京时间2016年11月21日上午07:00至2016年11月30日晚上23:59，使用中国大陆地区发行的 Visa 卡在美国亚马逊网站购买直邮中国的商品，输入以下代码即可享受优惠：

VISACHINA1：活动期间购买鞋子、服装、个人电脑等税前满150美元，可减免此三类商品的运费。

VISACHINA2：购买金额税前满150美元，减免全单运费，每天数量有限，先到先得。

除了美国亚马逊网站外，Visa 也和美国其他电商及转运服务网站展开合作。从即日起至2016年12月31日止，Visa 持卡人可享以下优惠：

BCBGMAXAZRIA：Visa 持卡人在 BCBGMAXAZRIA 进⾏网上购物，购物满100美元或以上即可打85折。另外，持卡人购物达到最低购物额，可享受免费的标准送货服务。

MyUS.com：Visa 持卡人首次注册即可免费获得 MyUS.com 高端会员资格，可减免高端会员帐号开设费和高端会员首年年费共价值80美元。此外，可尊享全年运费7折优惠。

Borderlinx.com：Visa 持卡人在 Borderlinx 进行注册，使用 Visa 卡通过该网站海淘，首次购物输入优惠代码"VISA20"，可享普通国际运费8折优惠。此后每次购物可享运费95折优惠以及标准运输价格的快运费率。

此外，今年的感恩节优惠不限于美国商户。从即日起至2016年12月31日止，Visa 持卡人可享以下欧洲的跨境电商礼遇：

NET-A-PORTER.COM：Visa Signature 卡及 Visa 无限卡持卡人在全球顶级时尚电商 NET-A-PORTER.COM 海淘，可尊享顶级奢华服务，包括免费全球快速配送，纽约、伦敦和香港当日送达的优先配送服务，以及季末优惠活动。

YOOX.COM：Visa 持卡人在来自米兰时尚之都的 YOOX.COM 购物，通过指定页面 www.yoox.cn/cn/project/cnvisa 并使用 Visa 卡付款，可享购物免运费服务。

为提供持卡人更好的服务，Visa 白金卡、Visa Signature 卡及 Visa 无限卡持卡人在指定网站海淘购物后，如果有退换货的需求，可享受Visa和众安保险共同推出的海淘退货免运费礼遇，持卡人只需提供使用Visa卡海淘的交易记录及相关证明，就可以自动获得的退货运费退款，活动期间至2016年12月31日止。

上述优惠活动的适用条件及规则以 Visa 官网或相关活动主办方公布信息为准。详情请浏览www.visa.com.cn。

Visa 公司介绍

Visa 是全球支付技术公司，通过快速、安全和可靠的数字货币连接着遍布全世界200多个国家和地区的消费者、企业、金融机构和政府。而支撑数字货币不断向前发展的是 VisaNet -- 一个每秒钟可以处理65,000多笔交易的全球最先进的数据处理网络之一；同时，Visa 网络还能保护消费者免受欺诈，并确保商户得到付款。Visa 不是银行，不直接向消费者发卡，也不向他们授信或设定利率和手续费。但是，Visa 的各种创新却能让金融机构为消费者提供多种支付选择，包括用于即时支付的借记卡、提前支付的预付费卡或事后支付的信用卡产品等。如欲了解更多信息，请访问：http://www.visa.com.cn。