瑞吉酒店及度假村举办荣誉授勋仪式 表彰七位杰出瑞吉管家

“瑞吉鉴赏家”万宝宝为荣膺奖项的瑞吉管家量身定制荣誉勋章并向瑞吉品牌传承百年的标志性管家服务致敬

中国澳门2016年11月18日电 /美通社 / -- 万豪国际(纳斯达克股票代码:MAR)旗下的奢华酒店品牌瑞吉酒店及度假村于11月17日在澳门瑞吉金沙城中心酒店举办了“大中华区瑞吉酒店及度假管家荣誉授勋仪式”,表彰大中华区七位表现杰出的瑞吉管家。首位来自中国的“瑞吉鉴赏家”万宝宝诠释并致敬瑞吉品牌传承百年的管家服务,精心打造为此次授勋仪式量身定制的瑞吉管家勋章。



前排:首位来自中国的瑞吉鉴赏家万宝宝女士与获奖瑞吉管家们;后排:(从左至右)大中华区瑞吉品牌副总监薛瑞女士,澳门喜来登金沙城中心大酒店及澳门瑞吉金沙城中心酒店销售及市场推广总经理 Daniella Tonetto 女士,万豪国际集团瑞吉和豪华精选亚太区品牌总监 Fay-Linn Yeoh女士,澳门瑞吉金沙城中心酒店总经理Paul Cunningham先生,澳门喜来登金沙城中心大酒店及澳门瑞吉金沙城中心酒店董事总经理Janet McNab女士,澳门瑞吉酒店首席管家Tony Sharp先生

“瑞吉管家授勋仪式”的创立目的,是表彰大中华区瑞吉酒店中坚持不懈、矢志不渝地提供卓越服务的杰出瑞吉管家。该授勋仪式设有七项管家荣誉,每一荣誉的候选人在经过酒店管理层与执行团队提名,然后对宾客反馈进行定量与定性数据分析,最终决出获得荣誉的瑞吉管家名单:

最忠诚管家奖:北京瑞吉酒店,彭东 最佳新人奖:成都瑞吉酒店,辛叶 最佳家庭服务管家奖:天津瑞吉金融街酒店,李虹谦 最多语言国际范管家奖:澳门瑞吉金沙城中心酒店,Low Chin Yap 最具民族风情管家奖:拉萨瑞吉度假酒店,次仁卓嘎 最佳女管家奖:深圳瑞吉酒店,王宏雪 最卓越表现管家奖:北京瑞吉酒店,茹冰

瑞吉管家服务独具特色,严格接受英式管家传统培训,始终带来超越期望的私人定制服务,确保客人的独特偏好在世界各地的瑞吉酒店得到完美无瑕的妥善处理。瑞吉管家服务在全球范围内免费提供五大特色服务,即行李打包与拆包服务、24小时咖啡与茶服务、衣物熨烫服务、管家中心服务及电子管家服务,为瑞吉酒店的宾客留下难忘的回忆。

万豪国际酒店集团瑞吉、豪华精选与W酒店及度假村大中华区品牌副总监薛瑞女士说,“我要向在首届大中华区瑞吉酒店及度假村管家荣誉授勋仪式中获得殊荣的管家们表示祝贺,并向我们所有的瑞吉管家表示由衷的感谢。从第一间瑞吉酒店开门迎宾至今,瑞吉管家服务就一直是瑞吉品牌体验中一项不可或缺的珍贵传统,我们所有的管家都是这项独特传统的守护人。因此,能够与我们首位来自中国的‘瑞吉鉴赏家’万宝宝合作,由她为我们量身定制瑞吉管家荣誉授勋仪式的勋章,对我们来说意义非凡。”

此款勋章的设计,灵感取自于瑞吉品牌百年传统及品牌优雅气质,标志性品牌标识“R”结合万宝宝独特且摩登的时尚触觉,诠释并致敬瑞吉品牌传承百年的标志性管家服务。材质采用银镀金,并以母贝衬底,带来耀动华彩,使勋章样式更为考究。



瑞吉鉴赏家万宝宝女士为大中华区杰出瑞吉管家设计定制的管家荣誉勋章

“瑞吉鉴赏家”万宝宝表示,“能够通过设计来表达我对瑞吉管家服务的敬意,我感到非常荣幸。旅行中我住过的瑞吉酒店,都因为瑞吉管家的服务,带来了一流的体验。瑞吉管家服务始终让我感到宾至如归,他们不厌其烦,事无巨细地确保我的每一项需求都得到满足。所以,作为‘瑞吉鉴赏家’以来的第一件事就想为他们设计一款可以平日佩戴的勋章,彰显所有瑞吉管家卓越的服务与精神。”

瑞吉品牌为追求量身定制服务、优雅现代风范和经典永恒传统的当代鉴赏家们提供悉心周到的服务,一直深受出访各国的政客使节与各地社会名流拥戴。在大中华区,瑞吉管家服务在北京、拉萨、深圳、三亚、天津、成都、澳门七地,以非凡的表现为白手套管家服务设定了全新标准。大中华区目前是瑞吉品牌发展最迅速的市场,未来瑞吉还将在这一地区开发十家酒店,包括将于2016年12月开业的长沙瑞吉酒店,以及定于2017年年初开业的上海静安瑞吉酒店。

