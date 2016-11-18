2016浙江最大互联网汽车金融盛典27日在杭召开

杭州2016年11月18日电 /美通社/ -- 互联网金融行业风云变幻，几经沉浮后，汽车金融（车贷）渐成网贷主流，下半场谁主沉浮？还有大家较为关心的话题：监管下，汽车金融如何完成转型升级？汽车金融最新的政策趋势是什么？科技创新与金融创新的着力点又在哪？汽车金融面临哪些改革与崛起的机会？问题很多，答案将在2016年11月27日“浙江省第二届互联网汽车金融峰会暨浙江省科技金融高峰论坛”上一一被揭晓。本次峰会关于互联网汽车金融“新趋势-新跨越”的主题解读，汽车金融“大改革-大发展”的形势预判，将为汽车金融行业发展指明清晰方向，带来全新核动力。



2016浙江最大互联网汽车金融盛典27日在杭召开

权威打造，大咖云集

本次峰会由浙江省金融科技协会（中国首个金融科技协会）、浙江省康桥集团（中国民营500强企业）、浙江省商贸业联合会（浙江省商务厅批准、全省性商贸行业联合社会团体）、科技金融时报（浙江省唯一以科技与金融宣传为主的高端财经类报纸）五大机构联合举办，由易港金融承办（易港金融，浙江第一批通过工商核准的互联网金融企业，18年汽车金融行业经验，平台专注于小额分散的车贷金融和风控第一的安全理财经营理念，目前拥有40家线下营业部，拥有100多家汽车4S店，50多万汽车用户，获得上市公司科达股份6000万战略投资，已成长为国内最具影响力的车贷理财平台）。

除了主办、承办方的显赫实力外，本次峰会各个环节都安排了重量级嘉宾：大会开始，由康桥集团总裁、易港金融董事长吴雄荣先生致欢迎词，浙江省投融资协会会长章建新致开幕词；主题演讲环节，将由南湖互联网金融研究院吕雯现场把脉行业趋势，易港金融CEO周建明作互联网汽车金融的专题演讲；并特别邀请到浙江省金融科技协会执行会长陈建可，平安银行杭州分行副行长蒋骊军等领导现场致辞。

除外，还有金融机构代表，银行代表及参会嘉宾。预计活动当天，有600余名嘉宾参会，从这次峰会的举办方、会议主题、规模、邀请嘉宾及人数等方面来看，都大大超过了“浙江省首届互联网汽车金融峰会”。那这次峰会真正的看点又在哪里？

资源对接，增加曝光

由于平台处于不同发展阶段，及行业内部信息的不一致，个别平台出现资产端与资金端的不均衡，资产端充足资金跟不上，资金充足资产跟不上的情况时有发生。如何打破这种资源的不平衡？本次峰会就提供了一个很好的资源对接机会：

峰会有30余位来自浙江省政府、金融协会的领导代表，共100余位机构投资人及银行代表，政界、商界、互金行业大咖云集，除了解汽车金融的未来政策和市场趋势，还有机会结识行业同仁，获得一次资源交流的机会。此外，峰会现场将有优秀车贷平台颁奖分享和现场抽奖，会议期间将由浙江省科技金融协会和浙江省商贸联合会指导成立“浙江省互联网汽车金融产业联合会”。

此外，本次峰会全程采取现场直播，由搜狐、新浪、凤凰财经、浙江在线等50家权威媒体现场直播，覆盖人群超100万。这对于参会嘉宾及其平台来说，也是一次很好的品牌宣传和曝光机会。

监管之下，如何转型？

新跨越、新趋势，是本次“互联网汽车金融峰会”的主题，将为汽车金融（车贷）未来指明方向。因为自互联网金融发展以来，各类资产逐渐与互联网理财平台结合，就目前网贷的三种主流模式（房贷、车贷、消费贷）而言，其中房贷受“借贷限额”的合规限制逐渐退出网贷江湖；消费贷，由于我国征信体系等不完善，违约坏账比率高，风险控制的难度较高；事实上，车贷最受宠爱，由于小额分散、车辆抵押的特点，其备受资本和机构投资者的青睐。但随着资本的涌入，汽车金融行业竞争也越来越激烈，网贷监管下，汽车金融如何完成转型升级？

峰会现场，由浙江省投融资协会执行秘书长邵建良亲自主持的第一场圆桌论坛，将在下午3点围绕《监管下的行业跨越式发展契机》，展开热烈讨论。圆桌论坛的对话嘉宾分别是易港金融CEO、小九金服董事长、隼目科技CEO、中潮金服联合创始人等行业大咖，大咖现场面对面干货交流，纵谈汽车金融未来趋势。

科技创新，谁争先锋？

随着创新热潮从互联网金融到Fintech的转换，金融科技行业回归技术的本质正逐渐显露，科技创新无疑成了金融领域的重头戏。本次峰会更是释放了科技创新与金融创新的信号：“发挥科技创新在全面创新中的引领作用，实现科技创新与金融创新的完美融合，更好地支持实体经济发展、服务国家创新战略，支持科技金融领域跨越式发展，促进网贷平台合规化发展，推动银行机构与平台之间的协作沟通，促进汽车消费金融、汽车后市场金融领域高速发展，实现科技金融领域更和谐、更健康、更公平、更可持续发展。”

以本次会议承办方易港金融为例：2016年11月15日，易港金融独立研发的APP产品（IOS版和安卓版），荣获了由国家版权局颁发的两项计算机软件著作权登记证书。目前2000多家正常运营的网贷平台中，拥有APP独立开发能力并获得软件著作权的平台不足100家。这一荣誉不仅标志着易港金融在金融技术研发及自主知识产权建设领域的突破，也是公司致力于提升技术创新能力与构建安全理财的全新跨越。

汽车金融，未来在哪？

中国现在已是全球最大的新车市场，未来也会成为最大的二手车市场，市场潜力很大。未来几年，我国二手车交易量每年可望超过3600万辆，交易额可达近2万亿元。可谓潜力巨大。但真正的机会在哪？趋势会怎么走？

当天下午4：40，将由浙江省金融科技协会会长陈建可亲自主持《汽车消费金融领域市场前景》圆桌论坛会议，展开新一轮的大讨论。此次圆桌论坛的对话嘉宾分别是微贷网副总裁汪鹏飞、多多理财 CEO 屠清阳、泰捷软件总经理、e签宝 CEO、中潮金服联合创始人、易港金融副总裁王龙峰等行业大咖，一起探讨汽车消费金融的未来趋势。在网贷行业面临资本寒冬与监管寒潮的双层压力，除车贷业务外，汽车消费金融正在这个寒冬梅悄然开放。

总之，车贷行业已经进入发展的最佳时期，易港金融拿到主动权，夯实基础在今后车贷资产争夺战中才能棋高一着。在这场汽车金融盛会中，究竟谁会成为未来的领头羊？我们拭目以待。