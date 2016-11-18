DayDayUp开业一周年暨新空间开业

旧金山第一间中国人开办的联合办公空间开业

北京和旧金山2016年11月18日电 /美通社/ -- 随着“共享经济”概念的持续升温，中国的联合办公领域在2015年到2016年间发展的数量远远超过其他国家的总和。截止2016年初，中国的联合办公空间数量已经超过了2300家。但与之相对的，是行业“野蛮”生长而导致的尴尬局面和不断增多的问题。联合办公行业迷雾依旧，竞争也愈发激烈。行业经营情况不容乐观，市面上大部分的办公空间的入住率甚至不足40%。联合办公行业已进入差异化竞争及资源整合阶段。

在这样的行业环境中，DayDayUp自去年10月开业以来，已运营整整一年。与其他联合办公品牌不同，DayDayUp的发展重点是建立“连接中外创新者的社区”，“办公空间”则是辅助社区服务的工具之一。创始人及CEO薄益群曾表示：“DayDayUp是通过‘办公空间’这一载体，打造‘连接中外创新者的平台’，本质上是做‘跨文化的创新商业服务’。”与此同时，DayDayUp专心服务于四类人群：有出海需求的中国公司、留学生及海外人士在中国创业、初入中国市场的外资公司，和对中国市场有兴趣的外国企业。DayDayUp专注于“国际化”这一创新细分领域，精耕细作，夯实根基，在一年中取得了比较不错的成绩。



DayDayUp三里屯空间

DayDayUp的第一间办公空间位于三里屯SOHO，开业仅三个月时就已达到80％的入驻率。并且一年中一直稳定在这一水平，最高时甚至达95%。开业一年，DayDayUp三里屯空间举办了超过100场活动。并接待了诸如小米联合创始人、洛杉矶前副市长、以色列驻华大使等知名人士莅临活动。

DayDayUp三里屯空间入驻公司有超过75%是国际及港澳台企业，其中仅以色列公司就达7家，包括AppsFlyer，Matomy，Taptica等。吸引了来自美国、香港、法国、哥伦比亚、澳大利亚、台湾等11个国家和地区的公司入驻，总体估值达到28亿美元。

除此以外，社区入驻企业的满意度竟达到100%。一年中，从DayDayUp三里屯空间走出了一批优秀且极具潜力的创业公司，包括YHOUSE、花点时间、PingoSpace等。花点时间创始人朱月怡曾评价到：“在DayDayUp度过的8个月里，花点时间完成了从0到1的飞跃以及两轮融资，谢谢这一方风水宝地，让我们快乐着疾驰向前。”



DayDayUp中关村空间

除此以外，经过近一年的筹备，DayDayUp的第一间海外空间也在美国旧金山正式开业，比原计划提前了半年，也是旧金山第一家来自中国的联合办公空间。DayDayUp希望在把美国的优秀创新公司带入中国的同时，也能助力中国科技公司出海。该空间与旧金山知名的联合办公品牌Covo合作，打造连接中美科技创新的桥梁。空间位于旧金山Mission Street 981号，与硅谷顶级孵化器Y-Combinator年底即将开业的最新空间仅一墙之隔，被旧金山金融区、创业中心及购物中心包围。空间占地面积1670平方米，共有228个工位。空间设计具有典型的硅谷特征，内部设有咖啡厅、餐厅等设施。为了打造更多元的社区文化，空间将严格控制本地公司与中国公司比例的平衡，DayDayUp将优先接待最有潜力的中国出海企业入驻旧金山空间。

有6年联合办公空间运营经验的Covo CEO Rebecca Brian Pan在谈到与DayDayUp的合作时表示：“我们非常兴奋能与DayDayUp合作。DayDayUp的愿景是加强创业领域中的跨文化合作，这点让我们深受感染。DayDayUp的团队成员都是非常棒的合作伙伴。旧金山有超过50家联合办公空间，市场很拥挤。但我们认为，DayDayUp独特的视角可以脱颖而出，成功地成为中美之间创业与科技创新的桥梁。我们很高兴DayDayUp选择Covo作为旧金山的合作伙伴。”



DayDayUp Covo旧金山空间

经过一年的沉淀与摸索，DayDayUp在北京的第二个空间也即将投入运营。新的空间位于中关村创业大街，环绕四周创业气息极其浓厚，多家明星创业公司（拉勾网、36氪、3W咖啡等）也坐落于此，交通便利，商业繁华，人才丰富，资源便利。空间占地面积1200平方米，设有两个可以容纳100人左右的活动场地。空间内还设有一个藏书阁。新的空间设计风格极具创业的活泼灵动之感。

DayDayUp中关村空间与中国领先的创业服务平台盛景网联强强联手。盛景网联的联合创始人、董事长彭志强先生表示：“与DayDayUp一样，盛景母基金也有着连接全球优秀创新者的愿景和使命，所以我们选择与DayDayUp合作，以加快脚步完成我们共同的目标。我也坚信通过此次合作可以打破联合办公行业的困局，发挥资源整合优势，打造一个更加专业的为优质创业者服务的平台。DayDayUp给中关村带来了国际化的氛围，通过社区将在孵企业和外部资源连接起来，帮助他们扩展国际视野打开国际市场，起到了创新加速的作用。盛景和DayDayUp的合作，是1+1大于2的联合效应。”

除了线下空间以外，DayDayUp还有着完备的线上部署，从而打造完整的连接中外的社区服务体系。目前，已经开发了包括i-Checkin智能签到系统及活动注册系统在内的智能办公室系统。对此，DayDayUp的CEO薄益群还表示，公司目前也正在打造一款服务于高端职场人士的互联网社区产品，打通职场生活衣食住行、商务合作及职业提升等需求，致力于连接中外创新者。最后，他提到：“未来，DayDayUp将成为真正的连接中外创新者的商务社区，加速中国与全球创新连接的进程。”