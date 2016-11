米奇环游世界与粉丝共庆生日

11月18日#米奇生日快乐#MV首发

“我只希望人们不要忘记一件事,那就是一切都始于一只老鼠。”-- 华特·迪士尼

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 迪士尼最经典动画形象米奇(Mickey Mouse)今天迎来其全球生日庆典,同时全球首发其最新音乐视频《欢乐节拍》。为了庆祝生日,米奇从洛杉矶出发开始了环游世界之旅,先后在京都、上海、罗马、巴黎、库斯科和里约热内卢惊喜现身,最后将抵达纽约,与粉丝们同庆。音乐视频《欢乐节拍》在迪士尼粉丝会微博、迪士尼中国微信、以及爱奇艺、腾讯、优酷和乐视视频网站首发,迪士尼也诚邀粉丝们在社交媒体以#米奇生日快乐#为话题,发布他们对米奇的祝福。



迪士尼经典形象米奇欢庆生日

为庆祝米奇生日,上海迪士尼旗舰店于近日推出了限量版米奇生日系列商品,米奇戴着金灿灿的皇冠,脚穿金色鞋子,诠释经典与时尚的碰撞。上海迪士尼旗舰店将首次为米奇举办生日会,米奇和米妮两大明星将来到旗舰店与消费者见面互动,共同庆祝这个特别的时刻。同时,上海迪士尼乐园也在当天上午举办了一场惊喜生日派对,与所有游客一起为米奇庆生。

上海迪士尼旗舰店与粉丝共庆米奇生日

1928年11月18日,史上第一部有声动画《威利号汽船》上映,米奇首度亮相银幕,这一天也被定为了米奇的生日。此后,米奇在逾百部动画中出现,不断为全球观众带去欢乐。



米奇在上海

#米奇生日快乐# 华特曾说:"我只希望人们不要忘记一件事,那就是一切都始于一只老鼠。"1928年的今天(11月18日),米奇首次在《威利号汽船》中粉墨登场!之后他主演了120余部动画片,成为最受欢迎的迪士尼明星!今年,米奇用环球旅行的方式庆生,从洛杉矶出发,在京都、上海、罗马、巴黎、库斯科和里约惊喜现身,最后抵达纽约,与粉丝们同庆!

米奇相关补充资料

米奇趣闻15则:

米奇(米老鼠)于 1928 年 11 月 18 日在全球首部声画同步的动画电影《威利号汽船》( Steamboat Willie )登场后随即大受欢迎。当年,在其他电影制作室仍然制作默片时,迪士尼已利用声音提升电影水平。

华特原本想将米奇名为“摩提马老鼠”( Mortimer Mouse ),但太太莉莉安觉得“摩提马”听起来太做作,建议他选一个能带出欢乐和温文气质的名字,后来才改成“米奇”。

米奇在 1929 年推出的动画短片《猫儿不在家》当中首次戴上白手套出场。自此他差不多每次出现都戴上了白手套。

为庆贺米奇 50 周年,米奇在 1978 年 11 月 18 日成为首名在好莱坞星光大道上获颁星形奖章的动画人物。米奇的星星位于好莱坞大道 6925 号。

迪士尼的商品授权业务始于 1929 年,当年华特迪士尼和一间文具公司合作,授权该公司把米奇的肖像印在书写板上。这项业务后来发展成现今的迪士尼消费品部。

要选历年来最具代表性的米奇产品,米老鼠手表一定不可少。第一只米老鼠手表在 1933 年由英格索兰公司生产,售价 2.95 美元。该公司于 1957 年将其生产的第 2500 万只米老鼠手表赠予华特迪士尼公司。这间公司后来为钟表品牌 Timex 定下基石。

华特迪士尼因创造了米奇,于 1932 年获颁荣誉金像奖。

米奇于 1934 年被列入大英百科全书。

米奇于 1935 年 2 月 23 日首映的《米奇音乐会》电影中首次以彩色形像登场。

米奇在电影《米奇与袋鼠》中最后一次以黑白形像出现。这部电影在他首部彩色电影上映约两个月后才推出。

米奇首部长篇电影是 1940 年的《幻想曲》。米奇在电影中饰演的魔法师学徒是他最为人熟悉的角色之一。这套耗资 228 万美元制作费的电影运用了一种特别的音响系统 Fantasound ,将立体声效果融入电影中。

米奇在 1955 年首次在电视出现,于《米奇俱乐部》节目中亮相。

根据华特·迪士尼,米奇和米妮从未在电影中结婚。但 1933 年华特在 Film Pictorial 杂志的访问中却表示﹕“米奇和米妮在戏外已经结婚,只不过在电影中因剧情需要,米奇和米妮偶尔扮演夫妻、偶尔扮演男女朋友的角色。”

迪士尼的幻想工程师不论在设计及兴建迪士尼主题乐园的过程中,又或是为游乐设施作出最后修饰的阶段,都会把米老鼠的剪影图像巧妙地隐藏于设计当中。“隐藏米奇”亦成为迪士尼的传统。

华特迪士尼其中一句有关其成就的名句是﹕“我只希望我们永远都不会忘记,这一切都是由一只老鼠开始的。”

米奇趣闻揭秘:米奇为什么戴白手套?

米奇动画形象的演变

1. 《疯狂的飞机》Plane Crazy, 1928

虽然公映时间晚于《威利号汽船》,但就制片时间而言,这部高空飞行冒险动画片是米奇的第一部电影作品。影片中,米奇的标志性形象还未完全成型,翱翔在空中的他没有穿戴手套和鞋子。

2. 《威利号汽船》 Steamboat Willie, 1928

米奇在这部动画电影中穿上了鞋子,并展示了他最具代表性的服装。《威利号汽船》被认为是米奇的动画首秀,影片于1928年11月18日上映,这一天也被定为米奇的生日。他的欢乐水手服也因此获得全球迪士尼粉丝的喜爱,成为华特迪士尼动画工作室的标志。

3. 《猫儿不在家》When The Cat’s Away, 1929

你有没有想过,如果米奇和普通老鼠一样大小,他的生活会变成怎样?《猫儿不在家》是仅有的一部描绘米奇作为一只真实大小老鼠的动画短片。片中米奇和米妮是一对生活在猫屋的啮齿动物,成天吵吵闹闹。米奇的标志性白手套也在这部短片中首次亮相,并一直被沿用下来。

4. 《爵士愚人》The Jazz Fool, 1929

提及经典动画片,人们往往会想到这样的设计:白加黑,具有弹性的四肢,眼睛中缺了一小块,像馅饼一样。这种眼睛有一个可爱的昵称叫“馅饼眼”。这款造型在这部动画片中首次亮相,并于米奇早期的动画片中反复出现。

5. 《嘉年华小孩》The Karnival Kid, 1929

“热狗!”你刚才是不是用米奇的声音念了这个词?这已成为米奇的口头禅,也正是他的首句荧幕台词。在《嘉年华小孩》中,米奇的角色是一名小贩,把热狗卖给心爱的米妮。这部短片知名度颇高,不仅因为米奇在片中说出了他的第一句台词,还由于片中有一处,米奇把他的耳朵歪成一顶帽子送给米妮。这一片段为此后电视节目《米奇俱乐部》中经典的米奇耳朵帽带来了灵感,这款米奇耳朵帽现在成为了全球迪士尼主题乐园的必买纪念品!

6. 《米奇音乐会》The Band Concert, 1935

在《米奇音乐会》中,米奇穿上了色彩明亮的全新服装!这部短片奠定了米奇在剧场版全彩色动画中红黄两色的服装配色。华特·迪士尼知道与时俱进的重要性,随着彩色动画片的发展,黑白世界一去不复返。

7. 《勇敢的小裁缝》Brave Little Tailor, 1938

随着彩色动画短片的出现,米奇的又一款知名造型在影片中首次亮相。米奇在片中是一位裁缝,他意外地成为“巨人皇家杀手”并赢得了米妮公主的心。米奇的农夫服装很快成为一款标志性造型,在观众心中留下长久的记忆。

8. 《指示猎犬》The Pointer, 1939

米奇在片中试图把布鲁托训练成一只猎犬,这成为了米奇系列中最经典的造型。他如今那张红润的脸庞和带有瞳孔的眼睛是在艺术家Fred Moore的指导下所创作的,成为米奇当代设计的标准。

9. 《魔法师的学徒》The Sorcerer’s Apprentice, 1940

虽然The Pointer奠定了米奇的新形象,但使之深入人心的则是另一部荧幕作品。作为史诗电影《幻想曲》的一部分,这部短片塑造了米奇最经典的服装造型之一:他的红色长衫和魔法师蓝白星星帽。从迪士尼主题乐园的演出到位于伯班克的华特迪士尼动画工作室,米奇的这一经典魔法师造型成为了迪士尼在全球各地的标志。

10. 《布鲁托的派对》Pluto’s Party, 1952

在这部关于顽皮小狗聚会的短片中,米奇的形象变得更为风格化。他的脸变得更圆润,设计中添加了眉毛,也使他的表情更为丰富。

11. 《米老鼠工程》Mickey Mouse Works, 2000

这部2000年初的电视剧打造了米奇的当代形象,为米奇带来了现代的设计元素。该造型成为21世纪前十年米奇动画的标准形象,包括 《米奇群星会》 (House of Mouse, 2001) 和《三剑客》(The Three Musketeers, 2004) 等影片。

12. 《米奇欢笑多》Mickey Mouse, 2013

运用了尖端动画技术制作的全新米奇动画短片剧集《米奇欢笑多》仍旧保留了经典米奇动画的精髓,但赋予了米奇现代感的造型设计。该系列中的角色都以30年代迪士尼复古设计为参考,而背景则用上了50和60年代的艺术风格。在新动画系列中,米奇带领观众拜访世界各地,例如法国巴黎、日本东京、瑞士阿尔卑斯山、美国纽约,当然还有中国!