“感知中国 走进秘鲁 — APEC‘人与自然’艺术展”开幕

地点：秘鲁国家考古人类学历史博物馆

北京2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016年11月16日下午，由中国国务院新闻办公室主办，中国外文出版发行事业局、中国驻秘鲁大使馆、秘鲁中华通惠总局协办，中国美术家协会担任学术支持，中国互联网新闻中心承办的“感知中国 走进秘鲁 -- APEC‘人与自然’艺术展”在秘鲁国家考古人类学历史博物馆举行。

中国互联网新闻中心总工程师田玉成、中国驻秘鲁大使馆文化参赞朱晓燕、中国美术家协会副秘书长陶勤、秘鲁国会议员佩尔西-埃洛伊-马泰奥、秘鲁帕恰卡马克国家博物馆副馆长卡门-罗莎、秘鲁国家考古人类学历史博物馆设计总监米格尔-比达尔、秘鲁中华通惠总局主席梁顺等在开幕式上致辞，秘中文协主席、前卫生部长、前总统顾问杨莫塔，秘鲁中华通惠总局荣誉主席萧孝权，秘鲁记者协会主席安赫尔-桑切斯等百余位中秘嘉宾及媒体记者出席开幕式，开幕式由中国互联网新闻中心艺术总监勾霞主持。



中国驻秘鲁大使馆文化参赞朱晓燕致辞

2016年为中国与秘鲁建交45周年，也是中拉文化交流年。11月，2016年APEC峰会在秘鲁利马召开。“感知中国 走进秘鲁 -- APEC‘人与自然’艺术展”在APEC峰会举办前夕揭开帷幕，不仅为来自各国的观众奉上精彩的艺术展览，同时也为即将闭幕的中拉文化交流年增添一抹靓丽色彩。

“感知中国 走进秘鲁 -- APEC‘人与自然’艺术展”共展出了36件艺术精品，创作者来自中国、秘鲁、美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本、韩国、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、智利、墨西哥等18个APEC成员经济体。36件艺术品从不同角度和理念出发，为观众呈现出异彩纷呈的艺术长卷。这些艺术家活跃于国际艺术舞台，深谙所在国的艺术传统，又善于运用富有创造性的艺术语言。有的作品表现出人与自然的和谐关系，也有作品表现了对城市化进程及自然环境遭受污染破坏的反思。每件作品都呈现出独特艺术风格及本国艺术传统，亚洲国家的水墨意境，美国、加拿大及澳大利亚的现代风格，拉美国家独有的丰富的想象力与象征主义色彩等等，百花齐放，相互交融，美美与共，各显其美。

36件作品中，有4件来自秘鲁。值得一提的是，这些作品是艺术家们参加每两年一届的北京国际美术双年展的参展作品。艺术家们并出于对中国和中国艺术的热爱，将这些珍贵的作品赠予了中国。几年之后，借本次展览的契机，这些作品再度回到秘鲁，在国家级的艺术博物馆展出，可谓荣归故里，同时也见证了中秘两国和两国人民之间的友好情谊。

中华文明历来重视“人与自然”的和谐关系，“天人合一”是中国哲学的一个重要理念，“道法自然也是中国传统水墨画创作的重要观念。在本次展览中，水墨作品数量不少，既有中国艺术家的精品力作，也有新西兰、韩国、日本画家采用了水墨画形式，甚至加拿大艺术家也借鉴了宣纸的用法，充分体现出东、西方文化艺术的交汇融合。

“感知中国 走进秘鲁 -- APEC‘人与自然’艺术展”将展出至12月8日结束。相信本展将对深化中秘传统友谊，扩大两国及APEC成员经济体艺术家间的交流合作产生积极的影响。