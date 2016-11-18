嘉佩乐酒店集团以帐篷式体验继续亚洲拓展

嘉佩乐乌布，巴厘岛

2017年秋开业

新加坡2016年11月18日电 /美通社/ -- 嘉佩乐酒店亚太集团 (Capella Hotel Group Asia) 已经被 PT Awahita Indonesia 委托为巴厘岛乌布一家超豪华度假酒店的运营管理集团。位于茂密森林里的一个隐蔽圣地，Capella Ubud（乌布嘉佩乐酒店）将通过知名的造景大师比尔-本斯利 (Bill Bensley) 设计的22个豪华帐篷式别墅重新开启对酒店景观的定义。酒店坐落于巴厘民众定期进行节日欢聚的圣地 Wos 河畔，提供了对当地传统生活方式的深入了解。



黎明时俯瞰整个山谷的景色



豪华帐篷式别墅度假村的水彩画

嘉佩乐酒店亚太集团首席执行官 Nicholas M. Clayton 先生表示：“嘉佩乐体验一直十分关注本地文化与历史。以19世纪早期欧洲移民为灵感，Capella Ubud 为我们眼光独到的宾客提供机会，在豪华舒适的环境中重新体验冒险精神机会的同时能欣赏巴厘岛的自然风光。未来18个月，我们将在亚洲推出三个独特的嘉佩乐酒店项目：位于上海的酒店将于2017年春季率先开业，而位于乌布和曼谷的酒店则将分别于2017年秋季和2018年春季开幕。每家嘉佩乐酒店将展示各自旅游目的地的深厚文化底蕴，提供我们宾客期望的真实体验。”

PT Awahito Indonesia 总裁 Suwito Gunawan 先生表示：“凭借比尔-本斯利的设计创意和嘉佩乐酒店亚太集团的专长，我们相信 Capella Ubud 将满足每位寻找真正文化熏陶的宾客的想象。这项战略合作体现了我们致力于保护乌布的自然风光，同时突出巴厘岛生活方式中不可或缺的文化传统的承诺。”

Capella Ubud 建在稻田边，包括22座超豪华帐篷式别墅和一个在茂密森林的天然背景下的水池。其他设施包括标志性的嘉佩乐图书馆 (Capella Library)、一个有罩盖的蓄水池、帐篷式健身房、炉端烧烤架、花园特色餐饮以及获奖的 Auriga Spa（御夫座水疗中心）和健康静养地。

嘉佩乐私人助理 (Capella Personal Assistant) 会在宾客预定至离店期间根据每位宾客的喜好提供私人服务。为了打造完美的巴厘岛冒险体验，嘉佩乐私人助理可以帮助宾客按需要制定积极刺激或轻松舒适的游玩安排。酒店坐落于靠近圣猴森林公园 (Sacred Monkey Forest Sanctuary) 和乌布艺术市场 (Ubud Traditional Art Market) 的便利位置，宾客可以在稻田周围短途散步旅游，或者通过度假村内的健康静养地好好的放松身心。

了解有关 Capella Ubud 的更多信息，请联系 joleena.seah@capellahotelgroup.com。