TUV莱茵携手国机智能合作中国机器人规范制定

中国广州2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016 机器人及关键零部件检测和认证技术论坛（广州）于2016年11月16日在广州中国进出口商品交易会顺利召开。该论坛由国机智能科技有限公司（以下简称：国机智能）主办，德国莱茵TUV集团（以下简称：TUV莱茵）和广州市机器人联盟共同协办。论坛一开始，TUV莱茵与国机智能为中国机器人的规范制定隆重地举行合作签约仪式，中国国家认监委和广东省工信委的有关领导见证了签约仪式。



TUV莱茵与国机智能为中国机器人的规范制定合作签约仪式

根据双方签署的合作协议，TUV莱茵和国机智能将在实验室、人员资质认可、机器人及相关零部件产品的标准制定和检测认证、培训和研讨交流等方面展开全方位合作，利用各自的优势共同推进中国机器人和相关零部件产品的规范发展，共同助力“中国制造2025”。

随后，来自TUV莱茵大中华区商用与工业产品服务副总经理赵新华先生分享了《机器人安全评估及改进措施》的技术专题报告，为论坛参与者介绍了基于ISO 12100，ISO 13849，ISO 10218等国际标准对机器人进行安全评估的方法、常见的问题和改进建议，引起与会者的极大兴趣。

机器人正以多种方式进入人类社会。只要导入互联技术加上系统整合，机器人的应用可望逐渐打破工业型或服务型的界线。机器人在生产线上的应用会逐渐拓展到各领域，全球机器人市场在生产效率与智能化生活的需求带动下，市场规模可望逐年增加。