云财经教上班族炒股绝招

深圳2016年11月18日电 /美通社/ -- 在这个看门大爷都有几个A股账户的年代， 网络和电脑的普及让股民早已告别了传统交易大厅，股票投资者当中专门以股市为生的人尚不多见，除退休在家的人以外，大多数股民都是上班一族，这类人群的特点是：时间有限，无法深入跟踪研究行情和概念题材。云财经（www.yuncaijing.com）股市行情平台先于其他炒股工具提供了全覆盖、高质量、零时差的行情服务。除了自选股、行情直播、热点题材等基本功能以外，云财经独创的大数据分析新功能“龙头挖掘机”，极有可能为当下炒股软件市场带来里程碑式的变革。

什么是云财经？

作为国内首款大数据云端行情平台，云财经围绕消息内参直播、热门题材追踪、数据行情分析三方面特色内容，以提供股市机构内参和数据挖据分析服务、担当股民“定制金融分析师”为宗旨，始终走在证券服务行业前列。云财经对热门消息题材、涨停题材的抓取能力十分优秀，不少用户纷纷反馈，它对热门消息和涨停个股的追踪能力是其他炒股软件不可比拟的。用户最关心的信息来源、主力资金流向设计清晰明朗，有利于精准把握“高抛低吸”的节奏，同时也就完善了股民持股结构，避免地主心理或被动陷入追涨跌的陷阱，进行有效的波段操作，如此便可保证无论牛市还是股灾，云财经都能为股民保驾护航，真正有惠于股民。



云财经APP

云财经适用于哪些场景？

云财经适合平时工作较忙，经常外出，没有时间盯盘，无法深入跟踪和研究行情，经常错过理想的建仓点位，或者错过及时买入卖出时机锁定收益的人群。

轻 -- 主要以网页形式提供服务，无需在电脑上进行安装，无论PC还是手机，只要有浏览器，就可以随时随地在线炒股；

快 -- 云财经依托云计算的海量信息处理能力，7天24小时全天候实时聚合财经领域一手消息，第一时间将高价值信息推送给用户；

全 -- 资讯聚合国内外所有财经网站及媒体的消息舆情，股民只需通过云财经股市搜索引擎，就能查找到财经领域的相关资讯，可搜索的范围涵盖各种消息行情、题材概念、热点事件，以及游资营业部信息和券商研报等等。



云财经APP

如何下载云财经？

可以在 App Store 或者各大手机应用市场搜索“云财经”下载安装，也可以网上搜索云财经，进入【云财经】官方网站进行下载。

随着互联网金融大潮的汹涌来袭，云财经依托于强大的大数据分析生态架构，一直走在互联网证券服务产品创新的最前沿，相信云财经炒股新功能的推出，势必会在鱼龙混杂的炒股工具中抢占先机，领航未来证券服务软件的发展方向。