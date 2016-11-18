PolySync获AutoMobility LA 2016汽车初创公司十强大赛冠军

PolySync荣获洛杉矶车展AutoMobility LA 2016汽车初创公司十强大赛冠军

- 这家无人驾驶汽车平台研发公司将有机会在内克岛参加2017年极限科技挑战赛最后庆典活动

洛杉矶2016年11月18日电 /美通社/ -- AutoMobility LA™（由洛杉矶车展(LA Auto Show)的 Connected Car Expo® 和媒体与交易日合并而成）宣布，2016年汽车初创公司十强(Top Ten Automotive Startups™)大赛的最终胜出者是无人驾驶汽车软件开发公司 PolySync。这家总部位于俄勒冈州波特兰的初创公司因开发出能够简化并加速无人驾驶技术的开发、测试和部署的操作系统而受到评委们的认可。

今年十月份，PolySync 从报名参加2016年汽车初创公司十强大赛的100多家公司中脱颖而出，入围三强。昨天下午，PolySync 与另外两位入围者 Argus Cyber Security（以色列特拉维夫）和 EverCharge（美国加州埃默里维尔）得到硅谷著名投资人 Bill Tai 的现场指导，参加 AutoMobility LA 的众多媒体和行业人士亲眼见证了这一过程。

洛杉矶车展和 AutoMobility LA 总裁兼首席执行官 Lisa Kaz 表示：“随着无人驾驶汽车逐步进入我们的日常生活，让汽车制造商通过一个可靠的平台来制造、测试和推出安全的无人驾驶汽车已是势在必行。PolySync 自主研发的操作系统给我们留下了非常深刻的印象，我们都渴望看到这家公司将如何用一种有意义的方式来改变交通运输的未来。”

摘得2016年汽车初创公司十强大赛总冠军头衔的 PolySync 将拥有一次独一无二的机会，参加2017年极限科技挑战(Extreme Tech Challenge, XTC)的最后庆典活动。极限科技挑战在内克岛举办，是国际知名的初创企业科技竞赛。在比赛上，PolySync 将有机会与极限科技挑战赛的团队成员、入围选手、赞助商及评委们进行交流互动，理查德-布兰森爵士(Sir Richard Branson)也是评委之一。

AutoMobility LA 指导人、硅谷风险投资界的传奇人物 Bill Tai 说道：“在今年的汽车初创公司十强大赛中，能够认识并为一些极具创造力、创新力和进取心的公司提供指导让我也很受鼓舞。我们很高兴看到，PolySync 已经走上开辟无人驾驶新天地的征程。”

AutoMobility LA 的汽车初创公司十强大赛创办于2015年，旨在评选出汽车和交通运输行业中最具创新力和前景的初创公司，并将他们展示给约4,500位媒体精英和超过20,000名业内最具影响力的思想领袖，其中包括汽车制造商、科技巨头、设计者、开发人员、投资人、经销商、政府官员和分析师等。今年的大赛共收到100多件参赛作品，入围的初创公司代表了不同行业，例如拼车解决方案、可折叠电动自行车、现场急救员安全技术和按需提供机械服务等。

十强公司由 AutoMobility LA 咨询委员会选出，该委员会的成员包括来自 Aeris Communications、伊莱比特(Elektrobit)、Ellis and Associates、通用电气、Google、Itron、Local Motors（洛克汽车公司）、Lyft（来福车）、诺基亚成长伙伴基金(Nokia Growth Partners)、英伟达(NVIDIA)、Pandora 和 Strategy Analytics 等机构的高管组成。

有关十强的详细信息，请参见 http://automobilityla.com/top-ten-automotive-startups/。