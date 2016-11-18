德国莱茵TUV获2016美通社“年度传播策略大奖”

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 11月17日，由美通社主办的“2016新传播年度论坛暨新传播大奖颁奖典礼”在上海明天广场JW万豪酒店隆重举行。来自国内外媒体、跨国企业、本土大型及创新企业、公关传播机构的近600位传播界人士，聚焦传播的进化与挑战，寻找新的传播突破口。论坛期间，“2016新传播年度大奖”重磅揭晓，德国莱茵TUV再获殊荣，被授予“2016年度传播策略大奖”。

过去的一年，媒体环境深刻变革，传播媒介和渠道更加多元化，受众获取信息的方式加速向数字化转移，企业品牌传播有了更加广阔的渠道和发展空间，但与此同时，也为公关传播人与媒体人带来了前所未有的压力和挑战。本届论坛以“传播的进化 -- 数据、技术、内容重构传播生态”为主题，来自业界的思想领袖与实践者们就国际传播新趋势、跨国企业传播数字化挑战、中国企业走向海外等公关传播热点议题展开深入探讨，分享经验得失与最新洞察。

在随后举行的“2016新传播年度大奖”颁奖典礼上，德国莱茵TUV凭借“有明确、清晰的策略目标，传播的策略和定位紧密围绕品牌、产品和受众特点，内容目标明确，战略清晰、战术，渠道选择全面、重点突出，传播节奏与频率合理，取得良好的受众参与互动效果”等传播实践，最终摘得“年度传播策略大奖”。

在传播环境变革、渠道多元化的2016年，德国莱茵TUV根据品牌传播目标提前规划，并从不同的内容层面，利用平面媒体、网络媒体、社交媒体等多种传播渠道，以文字、图片、数据、视频等多样的传播形式，有节奏地进行品牌传播。一方面，维持企业常规内容发布，及时对外传递德国莱茵TUV的动态，以认证合作、行业论坛、行业白皮书等主题的原创内容，极大地丰富了德国莱茵TUV的品牌形象。另一方面，配合企业重点事件的宣传需求，持续且深入地进行传播，增加了德国莱茵TUV品牌的被关注度。

“很荣幸被授予‘年度传播策略大奖’，这是对我们这一年来传播实践工作的认可，”德国莱茵TUV 大中华区市场副总裁李涛表示，“德国莱茵TUV作为国际知名的独立第三方检验、检测和认证机构，拥有140多年的经验，为全球客户提供专业服务支持。今后，我们将继续在品牌传播领域深耕细作，以更优质的、丰富的内容，向全球客户及目标受众传递公司的理念、战略、文化、核心业务能力等重要信息，并最终转化为品牌力量和新的发展机遇。”

作为中国首个企业传播领域的评奖活动，“新传播年度大奖”由美通社于2013年发起并创立，联合海内外多家公关传播公司、传媒集团、高校等共同评选，旨在增强企业、机构和媒体对于以优质内容为核心的传播理念认知，此项努力也将为媒体和受众提供更多优质的内容，满足受众对内容越来越高的期望值。