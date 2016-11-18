云财经新推“超级分时图”

深圳2016年11月18日电 /美通社/ -- 日前，云财经公布了国内首个网页版超级分时图，作为应用大数据分析技术智能聚合股市资讯热点的云端行情平台，本次全新升级的分时图，同样利用了云财经大数据分析的技术优势。该功能能够实现以3秒/笔的速度更新行情，相比其它1分钟/笔的传统软件，可谓是十分精细的极速行情，此功能的出现进一步加强了云财经消息聚合与大数据服务。

与此同时，云财经针对现行版本做了四处升级：个股页面优化“公告与研报”模块；新增“评论舆情聚合”功能；新增“涨停题材监控”功能；龙虎榜升级改版。

此次云财经优化升级中，最受关注的功能无疑是“超级分时图”。该功能依附于云财经独有的金融生态架构，在清晰反映个股价格走势的基础上，原先的行情更新速度得到进一步提升，利用如此精细的极速绘图，股民可以观察到传统分时图无法体现的信息，并以此作为决策的重要参考。

例如，11月10日，云财经超级分时图便观测到创业板分笔图呈现出罕见的锯齿走势。当日10：21分左右，创业板分笔成交图出现规律的锯齿状波动，以目前创业板日均成交量900亿左右的情况分析，能够左右指数级别的程序化交易，背景一定不简单。



云财经超级分时图观测到创业板分笔图呈现罕见的锯齿走势

类似情形也出现在11月8日，随后创业板出现了分时级别的逆势拉升；较早前在5月18日也出现过类似情形，随后创业板指数经历小幅震荡后展开了一波中级别行情。云财经金融分析师团队认为，此类异动疑似某股神秘资金进行程序化交易留下的痕迹。大资金通过程序化交易控制指数目的为何？感兴趣的读者可自行进入云财经官方网站（http://www.yuncaijing.com），持续留意相关信息。

当下互联网证券服务领域角逐激烈，云财经以股票消息聚合为切入点，建立自主的大数据金融生态架构，不仅进一步提升了用户体验，而且其精准、高效的大数据量化服务也成为其差异化的核心优势，同时还将提供更多创新服务，以推动互联网证券业务的快速发展。