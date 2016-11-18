第八届中国能源企业高层论坛在京成功召开

行业大佬共论“供给侧改革与能源新动力”

北京2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016年，供给侧改革是中国经济的最大话题。“十三五”开局之年，改革始终贯穿整个能源行业。临近年末，时值中央财经领导小组第十一次会议提出供给侧改革一周年之际，及能源结构调整迫在眉睫之时，一场以“供给侧改革与能源新动力”为主题的年度盛会在北京如期召开。

11月11日，在由《能源》杂志联合中石化集团、国电集团主办的2016能源年会暨第八届中国能源企业高层论坛上，能源行业内一众关键企业齐聚于此，对能源“供给侧改革”的话题各抒己见。来自国资委、国研中心等政府部门相关领导及超过100家来自国内外公司的代表莅临大会。

会上，中国机械工业联合会会长、党组书记，国务院国资委原副主任王瑞祥指出，我国能源产业发展仍然存在结构不合理、供需错位、技术水平总体落后、能源需求压力巨大以及能源生产和消费对生态环境损害严重等问题。王瑞祥认为，“要进一步深化对供给侧改革的认识，认真谋划好能源产业的发展路径。十三五是我国决胜全面小康实现由大到强的关键时期，党中央做出了推进供给侧结构性改革的战略性部署。这是适应国际金融危机引发中国国际竞争新形势的一大战略抉择，也是打造我国经济升级版的必然要求。”

“当前我国能源处在历史转折点，因为我们的经济也处在历史转折点，能源企业的转折反应了我们经济的转折。尤其是近年来新能源产业井喷式的发展很大程度上受益于政府财政大力补贴，随着政府财政压力加大，补贴力度下降，这逐渐成为产业快速发展的掣肘，做好新能源产业的供给侧结构改革责任重大使命光荣。”国务院国资委大型企业监事会主席赵华林在论坛上表示。



国务院国资委大型企业监事会主席赵华林

中国国电集团公司党组成员、副总经理高嵩，中国石化集团公司副总工程师王子宗，中国大唐集团公司党组成员、副总经理王森，中国华电集团公司副总经理杨清廷，国家电力投资集团公司党组成员、副总经理时家林，埃哲森大中华区资源事业部总裁邓贇，北京东润环能科技股份有限公司董事长邓建清等出席论坛并发表主题演讲。

在当天下午举行的题为“金融创新如何助力供给侧改革”的高端对话上，国研中心资源与环境政策研究所副所长李佐军表示，融资企业的投融资创新，最关键的是要解决三个问题：低融资成本、提高投资的效率和提高企业资金的运行效率。

谈到产融结合和金融创新，华能资本服务公司董事长丁益说：“围绕供给侧改革、能源转型我们开展了几个有特色的工作，一个是发起和设立了光伏基金和新能源产业基金，通过与有项目资源的民营企业合作助力华能集团能源结构转型，服务实体经济；另一个是通过在新能源领域积极开展租赁业务，优化内部资源、协同发展，实现金融资本和产业资本的结合。此外，我们率先在碳资产管理领域布局，为华能集团开展碳资产盘查与管理，为介入全国性碳交易市场做好准备。”

国研中心资源与环境政策研究所副所长李佐军，华能资本服务有限公司董事长、党组书记丁益，大唐集团财务有限公司副总经理彭志刚，华电集团清洁能源有限公司总地质师雷怀玉，三峡资本控股有限责任公司总经理金才玖，金风科技集团业务副总裁兼资金总监高金山，远景能源集团的副总经理、光伏业务部总经理孙捷就“金融创新如何助力供给侧改革”的问题进行了现场讨论。参与讨论的嘉宾表示，金融创新在某些方面已成为能源能否持续发展的关键，尤其是风光等新能源的发展，都与金融有着密切的关系，能源企业要想通过供给侧改革来寻找新的发展方向和动力，金融创新显得尤为重要。

在这场盛会中，自然少不了新能源企业的身影。随着补贴退坡，电价下调，他们刚刚走过了多事之秋。新形势下风电、光伏行业将面临哪些困境和挑战，新的目标该如何做好呢？国家应对气候变化战略研究和国际合作中心李俊峰，国家电网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧，中国水利水电规划设计总院副院长易跃春，黄河上游水电开发有限责任公司董事长、党组书记谢小平，龙源电力集团股份有限公司副总经理张滨泉，华电福新能源股份有限公司总经理舒福平，中国水电建设集团新能源开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记吴洵，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理肖俊，中国广核新能源控股有限公司高级副总裁李亦伦，国电电力发展股份有限公司新能源事业部主任曲忠侃，远景能源集团副总裁田庆军，西安隆基硅材料股份有限公司总裁李振国，浙江正泰新能源开发有限公司董事长仇展炜，中民新能源投资有限公司总裁韩庆浩，阳光时代律师事务所首席合伙人陈臻等嘉宾就弃风限电、补贴退坡等问题展开了热烈地讨论。

本届论坛为闭门论坛，定向邀请了来自国内外的110余家能源产业链相关科研机构和企业，与会人数达300多人。