邓紫棋压轴亮相2016雪佛兰品牌之夜

梦·创未来 让世界听见“新的心跳”

中国广州2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016年11月17日，梦想无限大 -- 2016雪佛兰品牌之夜在广州亚运城体育馆举行，雪佛兰全新一代产品阵容重磅亮相。全球战略中型SUV新一代探界者Equinox与全新创酷Trax领衔SUV阵营；雪佛兰索罗德Silverado与库罗德Colorado挂帅美式经典皮卡；第六代传奇性能跑车科迈罗Camaro、国内首次亮相的全新科鲁兹两厢以及全新发布的雪佛兰RS运动科技子品牌则完美诠释了雪佛兰的性能本色。活动精彩纷呈宛如一场美式派对，讲述百年来雪佛兰一路造梦、圆梦、梦创未来的故事。现场群星助阵，新生代歌手邓紫棋的压轴亮相把晚会带向高潮，她为大家带来由她作词作曲的《新的心跳》，以实力彰显年轻态度，唱出她的梦想可以无限大！

作为华语音乐圈新生代歌手，25岁的邓紫棋已大放光彩，年仅16岁就发行了自己首张EP《G.E.M.》。19岁成为在香港红馆举办个人演唱会最年轻的歌手。2015年登陆中央电视台春节联欢晚会，同年参加《中国好声音》并担任梦想导师。两年时间，邓紫棋已经从新人歌手成为梦想导师，从金鱼嘴少女成为炙手可热的全新一代偶像歌手，梦想实现的背后离不开永不放弃的追求和坚定的信念。对于梦想，她曾表示：“我的名字G.E.M就是Get Everybody Moving, 我的梦想就是通过音乐让每一个人动起来！这个梦想从来没有变。无论是练琴、健身、学舞蹈，虽然真的是很累，但是只要心怀梦想，每一天都充满干劲！”邓紫棋永不放弃的梦想热情感染了现场的每一位观众，也正是她对梦想的执着追求使她成为“实力偶像”，也是雪佛兰舞台上的“梦想领路人”。

人类对于梦想的追求从未放弃，雪佛兰之夜演绎了人类对于梦想的不懈追求，一个又一个实现梦想的故事，从首位登月宇航员阿姆斯特朗与科尔维特的不解之缘，到小男孩心目中的英雄——大黄蜂，直至最后一幕永不放弃的赛道精神。雪佛兰品牌通过3幕音乐与车的互动演出造就了一个梦想的世界，在中国也将积极践行自己的品牌精神，以最新开发的全球同步车型展示了全新的雪佛兰形象，向中国消费者传递一个无限大的金领结梦想！