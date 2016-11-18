51社保进驻武汉光谷 引领江城互联网社保行业新规范

武汉2016年11月18日电 /美通社/ -- 11月15日，51社保武汉分公司在武汉光谷软件园正式开门营业。51社保被誉为中国社保互联网服务的领跑者，总部设在北京国贸，过去两年间在全国开设50+直营服务分公司，并在上海、深圳、广州、天津、成都五城相继取得市场与客户的认可，此次将市场版图扩大到江城武汉。



51社保进驻武汉光谷

此前，于10月底，51社保刚刚凭借“基于saas模式的全国社保服务管理平台”获得科学技术委员会的专项支持资金，这是51社保继获得多项国家专利技术、国家高新技术企业认证之后在科技领先方面的又一重大突破。并且，这是51社保获得科学技术委员会在互联网社保领域的唯一认可。



51社保进驻武汉光谷

51社保已得到广泛创业者的认可，被称为“创业标配”。51社保在北京中关村创业大街设立社保专项窗口，并与全国前十大孵化器形成战略合作，成功服务于数千家创业或成熟企业。目前已服务客户包括：脉脉、boss直聘、e袋洗、36氪、逻辑思维等高成长型创业企业，以及百度外卖、北京现代、去哪儿网、尚德机构等规模型成熟企业。

越来越多的大型企业进驻光谷，“磁吸效应”凸显，大批中小企业涌入，创业者遍地开花。51社保的适时进驻，专业的人办专业的事，正好可以帮助企业解决人力资源方面的各类问题。

得益于在互联网社保服务领域的提早布局和开拓深耕，51社保一直在行业内保持着行业开创者和领跑者的地位。本次入驻光谷软件园，凭借全国标准化产品、京东模式直营服务、100%真实截图可追溯等独特优势，将引领江城互联网社保行业新规范！