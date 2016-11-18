“乌镇峰会”APP “解锁”手机上的世界互联网大会

中国乌镇2016年11月18日电 /美通社/ -- 11月16日上午，第三届世界互联网大会在乌镇拉开帷幕，本届世界互联网大会以“创新驱动造福人类 -- 携手共建网络空间命运共同体”为主题。乌镇在互联网发展大潮的驱动下，不仅自然环境更加优美、人文特色更加鲜明，而且网络化、智能化的水平全面提升。乌镇互联网医院、智慧养老、智慧政务、创客空间蓬勃发展。大会开发的“乌镇峰会”APP ，在上一届峰会中得到互联网大咖们不断夸赞的明星产品，今年也有了全新升级：建立了会务云系统，实现 4G 网络、无线 WiFi 的全覆盖，会议服务全智能，互联企业全时空，智慧乌镇正在以全新的姿态迎接着各方嘉宾，让每一位参会人员感受到“智慧会议”。

此次“乌镇峰会”APP 首次适配了所有主流的手机终端，面向参会嘉宾、特邀观众、志愿者服务人员等所有人群，且无需登陆即可使用。真正意义上做到了利用移动互联技术，提供各类信息服务、嘉宾服务，提升与会嘉宾的参会感受和服务体验；为嘉宾与嘉宾、嘉宾与会务服务之间的沟通和服务搭建了一座畅通的桥梁。

近年来，浙江省组织、承办了G20峰会、世界互联网大会等多个具有国际影响力的大型会展，积累了丰富的接待组织经验，从软硬件方面来说在国内来说都是一流水平。中国电子科技集团在去年服务第二届世界互联网大会的基础上，应大会承办委员会的邀请，继续承接本届世界互联网大会“乌镇峰会”APP 的建设及现场服务保障。作为本届“乌镇峰会”APP 的技术实施方，太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）的子公司北京慧点科技有限公司（简称：慧点科技）的移动应用事业部总监毛颖辉详细介绍了今年“乌镇峰会”APP 的新亮点。

今年的“乌镇峰会”APP 扩大了应用的服务范围。为了配合本届互联网大会内容上的及时互通，高效互联，在服务对象上从原有的参会嘉宾，扩大到了媒体、观众和志愿者。每个人都可以随时随地下载使用“乌镇峰会”APP ，以便及时地获取大会的精彩内容、日程及相关的会议服务信息，同时做到了中英文双语服务一键切换，面向国外嘉宾也能提供便捷，高效的服务。

此外，APP 增强了地图导航功能，并补充了永久会场的室内地图。增加了全部新场馆的地图标识，方便与会嘉宾能够迅速地找到相应的会场；同时，增加了会场室外导航功能，新增了会展活动和住宿相关的室外地图导航，便于嘉宾可以快捷地规划出起始点的正确路径。

今年的“乌镇峰会”APP 更是在大会开幕前就提前上线。让参会嘉宾及时快捷地获取到今年峰会的热点信息及创新议题，更让嘉宾享受到了老友重逢的欣喜之情。

“乌镇峰会”APP 还提供“大会新闻”、“大会日程”、“我的关注”、“地图导览”、“精彩瞬间”、“乌镇之窗”、“嘉宾留言”、“VIP 服务”等服务。值得一提的是“VIP 服务”为嘉宾提供了个人行程、大会手册、查看服务站、一键呼叫服务人员等定制化的功能。

而正是这些点点滴滴的服务保障，让人们看到了智慧乌镇正在以一种全新的姿态切实的体现着“会议服务全智能，互联网企业全时空”的服务理念。



参会嘉宾报道注册现场

几位与会嘉宾在浙江卫视的采访时表示，“乌镇峰会”APP 用起来非常流畅方便。“很方便，像乌镇这几天来开会的人挺多的，志愿者不一定忙得过来，我们查查手机就能到想要的信息，真的不错。”来自无锡的徐先生这样说到。来自上海的罗先生也觉得这些 APP 的用户体验非常棒，并表示“到乌镇参加互联网大会，当然应该是最新的技术和最方便的信息搜索手段”。浙江的张先生觉得嘉宾留言的板块设计得非常不错，可以让大家在线上尽情交流，真正做到的信息高效互通。

用好用活世界互联网大会的平台，不仅是世界各国交流互联网发展经验、汲取营养的迫切需求，也是中国发展的现实需要。看似简单的报到注册，却开启了世界各地与会嘉宾切身体验互联网大会优质高效服务的第一步。与此同时，作为技术保障的中国企业，也在用他们脚踏实地的努力，向世界展现着雄厚的技术实力，并肩负着“中国样本”的深远意义，向世界走去。

凡益之道，与时偕行。互联网发展到今天，所表现出来的是一种人类对于生活环境不断改造、对于智慧不断充实的精气神。如果说，互联网开创了人类生活交互的新纪元，依靠的是取长补短、互相碰撞，那么此时此刻，互联网开启的将是另一个新纪元，依靠的是创新引领、驱动发展，技术改变未来，才更加的值得期待。