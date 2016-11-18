金车噶玛兰威士忌夺2016 IWSC世界威士忌年度酒厂冠军

台湾台北2016年11月18日电 /美通社/ -- 11月16日，伦敦 Guildhall 再次传来噶玛兰酒厂的佳音。IWSC英国葡萄酒暨烈酒竞赛参赛结果于当天揭晓。来自台湾的噶玛兰酒厂荣获“世界威士忌年度酒厂冠军 (Worldwide Whiskey Producer Of The Year)”。这是噶玛兰酒厂六年内拿下的第五座 IWSC 年度酒厂冠军殊荣，也是台湾金车噶玛兰再次以 KAVALAN 的金字招牌在全新的竞赛类别中脱颖而出。



金车噶玛兰荣登世界威士忌2016年度酒厂冠军

英国的 IWSC 葡萄酒暨烈酒竞赛包含葡萄酒与烈酒两类。烈酒类今年首度调整竞赛赛制，不同以往的产区分类，首次以产品类别来区分，分为白兰地、琴酒、利口酒、兰姆酒、伏特加、世界威士忌、苏格兰威士忌七大类，在各类别中只能有一名荣获“年度酒厂冠军”大奖。

来自台湾的噶玛兰威士忌属于七大类中的“世界威士忌”。由于参赛者来自世界各地，其获奖难度自然提升。尽管如此，噶玛兰威士忌依然能够于首届分类脱颖而出，荣获首座“世界威士忌年度酒厂冠军 (Worldwide Whiskey Producer Of The Year)”大奖。

金车噶玛兰威士忌在各大国际竞赛中至今已累积210面金牌，囊括四座 IWSC 亚太区年度最佳蒸馏酒厂冠军 (2011, 2012, 2013, 2015年)、2015年度 SWSC 最佳蒸馏酒厂奖、2015 WWA 世界年度最佳创新品牌奖，以及两座 WWA 威士忌风云象征奖之最佳人气酒厂奖 (2011, 2013年)。今年更一举拿下全球性大奖“世界威士忌年度酒厂冠军”，成为名符其实的台湾之光。

2016 IWSC酒厂殊荣：

世界威士忌年度酒厂冠军 (Worldwide Whiskey Producer Of The Year)

噶玛兰威士忌酒厂

Kavalan Distillery

2016 IWSC得奖殊荣：

特金牌

噶玛兰经典独奏波特桶威士忌原酒单一麦芽威士忌

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

金牌