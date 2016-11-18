天合光能与华润电力签署战略合作框架协议

常州2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016年11月17日，天合光能有限公司（下称“天合光能”）与华润电力控股有限公司（下称“华润电力”）在江苏省常州市市委、市政府办公大楼举行战略合作框架协议签约仪式。天合光能首席运营官朱治国与华润电力投资管理总监刘文天蓉作为双方代表签署了合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自的优势，进一步拓宽合作领域，合作互动、优势互补、互利共赢、共同发展。双方将在组件产品、光伏电站建设、运营等方面进一步深化合作，并积极拓展在国际业务、技术研发、多能互补等领域的合作内容。为保证双方合作的有效开展，不断拓宽合作渠道，双方已决定建立合作沟通协调机制，包括建立高层沟通机制、确定合作联络机构、进行技术交流和人才培养等。

天合光能与华润电力的合作，可以将天合光能在太阳能组件制造、光伏电站建设和运营、科技领先等方面丰富的行业经验与竞争实力与华润电力在各类能源的发电效率及效益上的行业领先地位相结合，实现优势互补、合作共赢。

常州市副市长李小平、华润电力董事局副主席葛长新、天合光能副总裁兼系统事业部总裁高纪庆以及常州市商务局、经信委、科技局等部门负责人共同见证了签约仪式。

华润电力成立于2001年8月，是华润（集团）有限公司（“华润集团”）的旗舰香港上市公司，是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一。截至2015年底，华润电力总资产2080.86亿港元，运营业务覆盖中国19个省、自治区和直辖市，发电运营权益装机容量3473.1万千瓦，其他区域亦有前期发展项目布局。

天合光能是全球领先的太阳能整体解决方案提供商，2006年成功在美国纽交所上市。自1997年成立以来，以高品质的光伏组件给世界各地的并网和离网状态下的民用、商用、工用以及大规模的公共设施带来洁净、可靠的太阳能。天合光能拥有遍布亚洲、欧洲、北美的当地销售和营销网络以及安装商合作伙伴，是光伏行业的领军企业。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL） 是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com