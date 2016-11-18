BOSE PERFORMANCE至臻系列音响系统助阵英菲尼迪Q60轿跑车

广州2016年11月18日电 /美通社/ -- 今日，Bose公布其全球首款Performance至臻系列汽车音响系统，搭载于全新2017款英菲尼迪Q60轿跑车。Bose® Performance至臻系列是Bose专为高端运动及豪华车型量身打造的全新汽车音响产品线，旨在为每一位驾乘者带来心潮澎湃的聆听体验。



为2017款英菲尼迪Q60轿跑车量身定制的Bose Performance至臻系列音响系统

“作为一款轿跑车，英菲尼迪Q60为驾驶者带来了刺激感官的享受。”Bose汽车音响系统副总裁Marc Mansell表示，“无论是启动时的引擎轰鸣声，还是过弯时的灵动操控，都可让你感受超越驾驶本身的刺激。而当超乎想象的美妙音乐，融入驾驶的过程中，更是让你心潮澎湃。这正是Bose® Performance至臻系列音响系统诞生的意义。在音响参数上打败对手并不是什么难事，体验才是Bose® Performance至臻系列音响系统的精华所在。”

性能表现更显卓越

为达到Performance至臻系列的理想体验效果，这款配有13只扬声器的Bose音响系统必须在硬件、软件、以及工业设计方面满足Bose和英菲尼迪设定的各项严苛要求。同时， Bose工程师还开发出一套全新的系统构架，比起以往为英菲尼迪配置的音响系统，新系统采用的部件在性能方面更胜一筹。

此外，在Bose与英菲尼迪的联手打造下，音响系统的工业设计与Q60充满现代感的高格调内饰相得益彰。Q60所搭载的Bose® Performance至臻系列音响系统呈现了诸多独特的视觉亮点。例如，两侧车门上的Bose Twiddler®扬声器采用精致、轻薄的金属网罩，不仅外观优雅，同时提高声音的穿透率，从而打造更加不同凡响的声音表现。



2017款英菲尼迪Q60轿跑车

细节彰显品质

Bose® Performance至臻系列音响系统在车内左右后视镜衬片部位各安置一只全新2.5厘米高频扬声器，可有效优化高频输出，同时提高原音重现的精确度。

在低频输出方面，Q60的后衣帽架左右各装有一只全新Bose 15x23 厘米低频扬声器，左右车门内也各装有一只升级版25.5厘米Bose Nd® 低频扬声器，无需另配低音箱，便可呈现更加浑厚自然的低音，同时减少振动和失真，超越其他同级音响系统。

Q60的前部车舱布置了5只8厘米Bose Twiddler®中高频扬声器，搭配Bose独有的高级声场定位技术（AST），打造出超越车舱空间局限的宽广、宏大声场。乐器声和人声的定位更加清晰可辨，使聆听者仿佛置身于现场演奏会的最前排。

左右后侧板各装有一只8厘米Twiddler®扬声器，均衡考虑后排乘客的聆听感受。

这套音响系统采用Bose专有的最新一代Centerpoint®虚拟环绕声技术以及AudioPilot®噪音补偿技术，并由一台位于后侧板的11通道Bose数字功放驱动，专业呈现震撼音效。

英菲尼迪Q60率先搭载Bose® Performance至臻系列音响系统，该系列的音响系统也将成为未来几款英菲尼迪新车的配置。



搭载于2017款英菲尼迪Q60轿跑车的Bose Performance至臻系列音响系统

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