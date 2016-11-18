富兰克林柯维中国成立 成为总公司第六个直属公司

众多嘉宾出席盛大庆典活动，共同研讨如何提升企业文化

盐湖城2016年11月18日电 /美通社/ -- 富兰克林柯维公司（纽交所代码：FC）近日宣布成立富兰克林柯维中国公司。这是富兰克林柯维公司即美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚后的第六个直属公司。富兰克林柯维中国在北京、上海和广州设立分公司，在过去的15年里三地接受了富兰克林柯维的版权授权许可。



富兰克林柯维中国区总裁 Ronnie Tan 陈俐同（左）和富兰克林柯维首席执行官 Bob Whitman 罗伯特惠特曼（右）在上海庆典活动现场

“我们热烈欢迎中国的550家客户和52位员工加入到全球富兰克林柯维直属公司的大家庭中，”富兰克林柯维首席执行官 Bob Whitman 罗伯特惠特曼表示。“我们希望能在过往几年奠定的坚实基础上，更好地帮助我们的客户创造卓越业绩，加速我们的发展。”

来自200多家企业超过300多位嘉宾参加了在北京和上海的盛大庆典活动，聆听来自富兰克林柯维全球执行团队的最新研究及对于企业如何通过创建文化达成持续性卓越业绩的分享。

“对于能见到富兰克林柯维在中国的重要客户，了解到他们过去的成就及现今所面临的并相信富兰克林柯维能帮助他们解决的挑战，我感到十分激动。富兰克林柯维的服务内容和解决方案被很好地接受，我们在庆典活动上的讲演使客户对于富兰克林柯维的解决方案和实力有了更深的认识。”Whitman 惠特曼表示。“我们已经看到了现场来宾的需求，将近50家企业与我们中国团队预约了面谈，希望进一步探讨我们的解决方案如何能帮助他们促进企业文化的改变。”

富兰克林柯维任命 Ronnie Tan 陈俐同为富兰克林柯维中国区总裁。陈先生曾先后管理过中国大陆、香港、新加坡以及台湾富兰克林柯维的版权授权办事处，业绩显著增长，并协助管理顺利过渡版权授权期间至结束。

“能带领富兰克林柯维中国团队是我的荣幸，”富兰克林柯维中国区总裁 Ronnie Tan 陈俐同表示。“我们的中国团队会秉承富兰克林柯维的精神，传递富兰克林柯维的服务内容，这也是我们使命的核心。伴随着这一转变，我们的客户将继续通过他们所熟悉的富兰克林柯维团队成员深入关注自己的具体需求。通过富兰克林柯维总部直接的支持可以确保我们更有效地响应客户们在未来几年内新出现的业务需求。”

中国的版权许可协议的过渡期已经持续了两年。在这两年时间里，富兰克林柯维和授权合作伙伴密切合作，确保每个公司成员实现顺利过渡并取得了持续的业绩。

“这项协议是基于最高的诚实守信原则而达成的，”富兰克林柯维全球解决方案和伙伴关系执行副总裁Sean Covey 肖恩柯维表示。“富兰克林柯维和我们的全球授权合作伙伴之间的关系依然牢固，这也惠及富兰克林柯维和我们的合作伙伴所在地区。我们要感谢他们所付出的努力。富兰克林柯维中国将助力我们在亚洲取得更进一步的成功，并为当前和未来的客户提供更多的机会，在他们的组织中应用我们的内容和产品，帮助他们建立卓越的企业文化，这是每个组织的终极竞争优势。”

欲知更多详情，请访问：http://www.franklincovey.com/global-offices

关于富兰克林柯维公司

富兰克林柯维公司（纽交所代码：FC）是一家专注于组织绩效提升的全球性上市公司。我们致力于帮助组织和个人在行为上做出改变，从而创造业绩。我们的七大专业领域：领导力、执行力、个人效能、信任、销售绩效、客户忠诚度和教育。富兰克林柯维公司的客户包括90%的《财富》100强企业和75%的500强企业，数以万计的中小企业，无数政府机构以及教育部门。富兰克林柯维公司在全球设有100多家直属及合伙办事处，为150多个国家和地区提供专业服务。