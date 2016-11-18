孟山都公司代表访问浙江大学 加强国际交流共促农业创新

北京2016年11月18日电 /美通社/ -- 孟山都公司亚非欧玉米和大豆技术总监 Todd DeGooyer 博士与美国生物技术法规事务总监 Angela Hendrickson Culler 博士等一行访问浙江大学，与浙江大学师生举行交流座谈，就国际前沿的农业生物技术及未来农业发展趋势交换观点。

世界人口将在2050年增至约100亿，农业面临着前所未有的挑战。孟山都公司亚非欧区玉米和大豆技术总监 Todd DeGooyer 博士分享了观点：“要养活全球日益增长的人口，创新的技术及整体农田解决方案的开发将成为关键。我们需整合现有的资源和技术，将传统育种、生物技术、作物保护、微生物和精准农业技术进行整合，为农民提供整体农田解决方案，帮助他们挖掘每一寸土地的潜力，在提高粮食产量的同时，减少环境影响，确保农业的可持续发展。”

现代农业从选择合适的种子、适宜的种植密度，到病虫害防控、有效的肥料搭配，再到收获和仓储，农民一年中需做出40-50项抉择，任何差错都会对最终收成造成影响。Todd DeGooyer 博士在座谈中介绍，孟山都致力于开发最大化有效性的技术集成平台，包括五大产品研发线，涵盖传统育种、生物技术、作物保护、数据科学和生物制剂，发挥协同效应，为农民提供综合农田解决方案，帮助农民提高决策效率和准确度。

技术进步驱动产量，持续提高生产力。让技术从实验室到走向市场，需要科学原则的监管体系和框架，推动创新，让符合要求的先进技术及时服务于农民。Angela Hendrickson Culler 博士介绍了美国农业生物技术监管体系，就浙大学子感兴趣的话题互动交流。