AR领军公司亮风台高交会强力吸睛，连获产品技术两项大奖

高交会“十大人气产品”之后再下一城，亮风台荣获“2016优秀增强现实技术厂商”殊荣

深圳2016年11月18日电 /美通社/ -- 第十八届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）正如火如荼的进行中，热门参展企业、国内AR领域领军公司亮风台捷报不断，连续斩获高交会“十大人气产品”第三名、“2016年优秀增强现实技术厂商”两大殊荣。最新发布的增强现实智能眼镜 HiAR Glasses 以及多项AR最新技术成果，吸引了各界参会人士的关注和各家媒体的争相报道。

连获两项大奖，亮风台软硬实力凸显

高交会期间，亮风台与中兴、华为、微软、SAP等知名企业同台竞技，在11月17日举办的“2016 亚太智慧城市评选及颁奖典礼”中唯一荣获“2016年优秀增强现实技术厂商”，亮风台AR成果在智慧城市建设中的应用前景和价值得到肯定。

而在此之前的高交会“十大人气产品”评选中，亮风台新一代增强现实智能眼镜 HiAR Glasses 在280多家参展企业的300多个优秀高新科技产品票选中脱颖而出，一举斩获“十大人气产品”前三甲殊荣，并得到深圳市副市长、高交会组委会副主任兼秘书长陈彪的高度称赞。

全球知名企业同台探讨，AR强势助力智慧城市建设

11月17日，高交会同期重磅论坛，由国家信息中心、国际数据集团 (IDG) 联合主办的“2016亚太智慧城市发展高峰论坛”召开，华为、中兴、高通、微软、亮风台、软通动力等国内外知名企业展开“智慧城市”相关讨论。其中，亮风台创始人兼CEO廖春元发表了“AR技术与智慧城市”的主题演讲，在现场引起强烈反响。

在下午举行的“第三平台创新加速智慧城市发展高峰对话”中，亮风台 CMO 罗鸣与华为、中兴软创、软通动力高层展开探讨，罗鸣指出，AR技术在智慧城市建设中的智慧交通、智能生活等场景中能得到广泛应用，且亮风台已走在行业前列。与高交会同时，巴塞罗那全球智慧城市博览会正在如火如荼进行，据罗鸣透漏，亮风台正联合河北师范大学展示AR在智慧城市与教育公平方面的应用，赢得全球瞩目。作为行业的领导者，亮风台正在积极推动包括智慧城市在内的AR全方位落地。

AR开始腾飞，亮风台吸睛高交会

高交会是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会，有“中国科技第一展”之称，正在举行的第十八届高交会汇集了国内外众多优秀公司、高科技产品。2016年 VR/AR 大爆发，AR因其更强的实用性和广泛的应用性得到各领域用户的关注。高交会期间，软硬产品同台亮相的亮风台成为当之无愧的热门展商，来自制造业、教育、营销、医疗等各行各业的专业观众表达了对AR在其所属领域应用的强烈意愿，纷纷表示将进一步加强沟通合作。此次高交会，两大奖项是对亮风台产品研发和技术实力的高度认可，亮风台将进一步延续软硬结合平台化的思路，以开放、合作、共赢的理念与各行业联手，让技术真正改变生活。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161118/0861612370-a