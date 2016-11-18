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托马斯-盖泽尔阁下欢迎各界同仁参加“环法峰会”

2016年11月18日 18:33 编辑： 经理人网编辑
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2017环法自行车赛：市长托马斯-盖泽尔阁下欢迎各界同仁参加“环法峰会”

该活动将在杜塞尔多夫这个盛大首站城市举行

德国杜塞尔多夫2016年11月18日电 /美通社/ -- 杜塞尔多夫市长托马斯-盖泽尔 (Thomas Geisel) 阁下欢迎来自参与城市及地区的各界同仁前来参加在杜塞尔多夫宫塔 (Dusseldorf Castle Tower) 举行的“环法峰会”。

（图片 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161117/440666

市长托马斯-盖泽尔阁下表示：“现在全球自行车运动的目光都将聚焦于杜塞尔多夫这个举行‘2017年盛大的首站’(Grand Depart 2017) 活动的城市。与此同时，职业选手比赛路线所途经的各个城市、市区和地区也将成为全球关注焦点。这是宣传我们地区之美和自行车这种具有吸引力的交通工具的绝佳机会。当然，2017环法自行车赛 (Tour de France 2017) 也是德法两国友谊的显著标志，这项赛事早在30多年前就已经来到了德国。”

在2017年7月1日穿越杜塞尔多夫市中心的计时赛的第一赛段结束之后，第二赛段也将于2017年7月2日从北莱茵-威斯特法伦州首府杜塞尔多夫开始。在穿过埃尔克拉特、梅特曼和拉廷根等附近的城镇一圈之后，比赛路线将再次穿过环法历史上的“新城”杜塞尔多夫。

接着，环法第二赛段将穿越梅尔布施、诺伊斯、卡尔斯特-比特根和科申布罗赫，到达门兴格拉德巴赫。2017年环法自行车赛将在这里授予首个中间冲刺奖项。在途经海因斯贝格 (Heinsberg) 区、迪伦 (Dueren) 区及该区内的于利希 (Juelich) 镇、蒂茨 (Titz) 市和阿尔登霍芬 (Aldenhoven) 市之后，自行车专业车手将进入亚琛市区，从阿尔斯多夫 (Alsdorf) 镇和维尔瑟伦 (Wurselen) 镇直至以大教堂为标志的亚琛市。本赛段共计206公里，将以进入比利时列日市结束。

详情请访问：http://www.duesseldorf.de/letour

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