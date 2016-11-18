“点亮光耀未来”2016 TUV莱茵广东客户答谢会成功举办

广州2016年11月18日电 /美通社/ -- 在“广州国际灯光节”的映照下，德国莱茵TUV广东公司（以下简称：TUV莱茵）“点亮光耀未来”客户答谢活动在广州地标性建筑 -- “小蛮腰”广州塔举行。超过200位客户代表、合作方代表齐聚于此，在悠扬的音乐中，以德式美酒佳肴相聚，共享岭南夜色，展望光耀未来。



TUV莱茵大中华区首席执行官兼总裁汪如顺在晚宴中致辞

不同于往年在酒店举行的客户答谢活动，今年TUV莱茵将活动地点安排到了视野更开阔的广州塔二楼宴会厅，以拼图识TUV莱茵、VR之旅、单人射箭、桌上足球等形式多样的预热节目，与现场来宾热情互动，给客户带来了更多非凡的体验。

当天的晚宴以TUV莱茵蓝人街舞炫酷开场，演员们分别从台下坐席的各个方位突然出现，欢快地奔跑到舞台上，瞬间吸引了在场嘉宾的关注度，调动现场热烈的气氛。随后，TUV莱茵管理层配合着动感舞台效果举杯共饮，正式启动“点亮光耀未来”TUV莱茵客户晚宴。

TUV莱茵大中华区首席执行官兼总裁汪如顺在致辞时表达了对客户、合作伙伴及员工的诚挚感谢。他表示，公司将继续加强在技术设备升级、新市场资质和新服务研发方面的投入，保持在行内技术领先的地位。工业安全、电子商务及企业征信、职业教育与培训、汽车产业链等领域，都将是TUV莱茵未来发展的重点。

当晚，恰逢“2016广州国际灯光节”盛装开幕，包括广州塔在内的广州五大区、六大景点，在夜幕降临之际换上新装。现场的客户纷纷在晚宴后来到户外平台眺望跨江大桥和花城广场的灯光作品，今年灯光节有别于往届的静态展示，以空飘作品为主，各式空飘灯光作品悬浮在花城广场半空中，点亮整个广州的中轴线。

广东作为中国改革开放最重要的前沿阵地之一，也是“一带一路”战略的前沿重镇。在这里，大批企业正希望借着中国进一步深化领域改革的东风，开拓海外市场。TUV莱茵广东公司多年来坚持与华南企业建立兼具深度与广度的合作关系，未来仍将坚守“精确并恰到好处”的服务承诺，通过广泛的合作和多赢策略，为企业品牌及质量竞争力的提升，提供全方位的优质服务；努力成为中国乃至全球检测认证行业的发展标杆；促进社会向更健康、更安全、更节能、更诚信的方向发展作出应有的贡献。